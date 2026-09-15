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¡Bellas! Milagro Flores enamora: así lucen las presentadoras este 15 de septiembre

¡Bellísimas! Así lucen las hermosas periodistas y presentadoras hondureñas durante la celebración del 15 de septiembre

15 de septiembre de 2026 a las 08:36
¡Bellas! Milagro Flores enamora: así lucen las presentadoras este 15 de septiembre
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Las periodistas y presentadores hondureñas lucen sus mejores galas para llevar a la audiencia toda la información durante la cobertura de las fiestas patrias
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La periodista Evelyn Sosa de CANAL 11 lució un divina con este vestido color verde.
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Carolina Lanza, presentadora de HCH, también ha llamado la atención con este vestido espectacular color azul con detalles blancos.
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"Honduras celebra 205 años de Independencia Patria", publicó en sus redes sociales la hermosa presentadora de HCH.
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Del mismo modo, Rahiti Rivas y Kennia Mondragón, quien concursó en el Miss Universo Honduras 2026, se mostraron contentas en los desfiles patrios.
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Cesia Mejía, periodista de HCH, lució este hermoso vestido color rosado.
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Eloisa Lorenzana, periodista de Canal 11, nos modeló este hermoso vestido blanco en los 205 años de Indepencia de Honduras.
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Erika Williams, periodista deportiva que trabaja en Televicentro, demostró su gran cultura con una hermosa falda amarilla.
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Asimismo, Laura Meza, presentadora de TVC, nos mostró su belleza en la transmisión de los desfies patrios.
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Iveth Bulnes, periodista de Canal 11, nos modeló un hermoso atuendo color morado.
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¡HERMOSA! La presentadora hondureña volvió a llamar la atención con su elección de vestuario para la celebración de la independencia en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”
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La presentadora de HCH lució un vestido blanco de corte asimétrico, con una abertura en una de sus piernas y una caída de tela que le dio movimiento a la pieza.
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El diseño también incorporó un llamativo adorno en tonos verde y blanco sobre uno de los hombros, acompañado de detalles que evocan los colores de la Flor Nacional.
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La presentadora completó el atuendo con sandalias de tacón en tono nude, accesorios discretos y su cabello peinado hacia un lado, dejando que el vestido concentrara buena parte de la atención.
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