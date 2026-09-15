¡Bellas! Milagro Flores enamora: así lucen las presentadoras este 15 de septiembre

Las periodistas y presentadores hondureñas lucen sus mejores galas para llevar a la audiencia toda la información durante la cobertura de las fiestas patrias
La periodista Evelyn Sosa de CANAL 11 lució un divina con este vestido color verde.
Carolina Lanza, presentadora de HCH, también ha llamado la atención con este vestido espectacular color azul con detalles blancos.
"Honduras celebra 205 años de Independencia Patria", publicó en sus redes sociales la hermosa presentadora de HCH.
Del mismo modo, Rahiti Rivas y Kennia Mondragón, quien concursó en el Miss Universo Honduras 2026, se mostraron contentas en los desfiles patrios.
Cesia Mejía, periodista de HCH, lució este hermoso vestido color rosado.
Eloisa Lorenzana, periodista de Canal 11, nos modeló este hermoso vestido blanco en los 205 años de Indepencia de Honduras.
Erika Williams, periodista deportiva que trabaja en Televicentro, demostró su gran cultura con una hermosa falda amarilla.
Asimismo, Laura Meza, presentadora de TVC, nos mostró su belleza en la transmisión de los desfies patrios.
Iveth Bulnes, periodista de Canal 11, nos modeló un hermoso atuendo color morado.
¡HERMOSA! La presentadora hondureña volvió a llamar la atención con su elección de vestuario para la celebración de la independencia en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”
La presentadora de HCH lució un vestido blanco de corte asimétrico, con una abertura en una de sus piernas y una caída de tela que le dio movimiento a la pieza.
El diseño también incorporó un llamativo adorno en tonos verde y blanco sobre uno de los hombros, acompañado de detalles que evocan los colores de la Flor Nacional.
La presentadora completó el atuendo con sandalias de tacón en tono nude, accesorios discretos y su cabello peinado hacia un lado, dejando que el vestido concentrara buena parte de la atención.