Es un hecho: la noticia de Virginia que sacude a Real Madrid sobre Vinicius

Las redes sociales volvieron a quedar encendidas este jueves 17 de septiembre luego de que Vinícius Jr. y Virginia Fonseca protagonizaran una nueva muestra de su relación en Madrid, España.
En las últimas horas trasciende sorpresiva información que estremece las redes sociales entre Vinicius Junior y su pareja sentimental Virginia Fonseca.
Este jueves 17 de septiembre las redes sociales arden con la noticia que ha salido entre Vinicius y Virginiua Varela.
La superestrella del Real Madrid Vinicius Jr. ha dado un paso enorme en su vida personal al confirmar su compromiso con la influencer brasileña Virginia Fonseca
La pareja, que se ha convertido en uno de los dúos más comentados de la capital española, reveló su nueva situación mostrando anillos a juego a sus millones de seguidores en las redes sociales.
La influencer y empresaria brasileña compartió en sus redes sociales una fotografía junto al extremo brasileño del Real Madrid en la que ambos aparecen mostrando el anillo de compromiso.
La pareja sorprendió a sus millones de seguidores al aparecer junta y presumir alianzas de compromiso, un nuevo paso en su relación que rápidamente generó especulaciones sobre un posible matrimonio.
“Después de un año de noviazgo, llegó la alianza, grupo”, escribió Virginia en la publicación, acompañando el momento con la canción “We Are The Champions”, de Queen.
La imagen no tardó en convertirse en tema de conversación entre sus seguidores, especialmente porque algunos interpretaron las alianzas como una señal de que la pareja estaría preparando su boda.
Sin embargo, la información disponible hasta ahora apunta a que no se trata de un anuncio oficial de matrimonio. Medios brasileños como CNN Brasil, UOL, SBT y TMC describen las joyas como alianzas de compromiso o de noviazgo, mientras que no existe, por el momento, un anuncio público de Vinícius o Virginia confirmando un compromiso matrimonial o una fecha para casarse.
La historia entre Vinícius Jr. y Virginia Fonseca ha tenido varios capítulos desde que hicieron pública su relación.
Ambos comenzaron su romance en 2025 y oficializaron públicamente su noviazgo en octubre de ese año. El futbolista incluso le habría pedido formalmente ser su novia durante un viaje a Mónaco, en medio de una celebración romántica con flores, globos y otros detalles.
La relación, sin embargo, atravesó un momento complicado en 2026. La pareja anunció su separación en mayo, pero posteriormente retomó el vínculo y volvió a mostrarse junta públicamente.
Tras la reconciliación, Virginia comenzó nuevamente a compartir momentos junto al atacante del Real Madrid, especialmente durante sus visitas a España.
La presencia de Virginia en Madrid también ha coincidido con varios momentos personales junto al futbolista, mientras ambos continúan mostrando públicamente diferentes detalles de su relación.
Virginia Fonseca, de 27 años, es una de las influencers y empresarias más conocidas de Brasil. Su popularidad comenzó a crecer desde que incursionó en la creación de contenido y posteriormente amplió su presencia en redes sociales y en el mundo empresarial.
Uno de sus principales proyectos es WePink, compañía dedicada al sector de la belleza y cosmética que ha conseguido convertirse en una de las marcas asociadas a su imagen empresarial. La empresa celebró recientemente cinco años de actividad, coincidiendo con una de las visitas de Virginia a Brasil.
Además de su carrera como creadora de contenido y empresaria, Virginia también ha estado en el centro de la atención pública por su vida sentimental.
Antes de comenzar su relación con Vinícius Jr., estuvo casada con el cantante brasileño Zé Felipe, con quien tuvo tres hijos: Maria Alice, Maria Flor y José Leonardo. La relación terminó en 2025, meses antes de que se hiciera pública su relación con el futbolista del Real Madrid.
La aparición de las alianzas representa un nuevo capítulo para una pareja que durante el último año ha generado gran interés tanto en Brasil como en España.
Ahora, la atención está puesta en lo que pueda ocurrir en los próximos meses y en si la pareja decide dar otro paso en su relación. Por ahora, Vinícius Jr. y Virginia Fonseca celebran una nueva etapa juntos, mientras sus seguidores siguen de cerca cada detalle de su historia de amor.