Es un hecho: la noticia de Virginia que sacude a Real Madrid sobre Vinicius

Sin embargo, la información disponible hasta ahora apunta a que no se trata de un anuncio oficial de matrimonio. Medios brasileños como CNN Brasil, UOL, SBT y TMC describen las joyas como alianzas de compromiso o de noviazgo, mientras que no existe, por el momento, un anuncio público de Vinícius o Virginia confirmando un compromiso matrimonial o una fecha para casarse.