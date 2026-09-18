Gesto de Edwin con Chirinos, la pelea del Firpo con ellos y el abrazo de Espinel

Las imágenes de la goleada del Olimpia (3-0) sobre Luis Ángel Firpo de El Salvador para clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 de la Concacaf.
El recibimiento de la Ultra Fiel al plantel del Olimpia en la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
El 11 titular con el que Olimpia jugó la vuelta ante LA Firpo: Edrick Menjívar, Félix García, Clinton Bennett, Emanuel Hernández, Cristian Canales, Kevin Güity, Jorge Álvarez, Jack Jean-Baptiste, Edwin Rodríguez, Kilmar Peña y Yustin Arboleda.
Los 11 titulares del Luis Ángel Firpo: Felipe Amaya, Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil, Wilber Arizala, Diego Flores, Michell Mercado, Rafael Águila, Mauricio Cerritos, Diego Ortez, Víctor García y Styven Vásquez.
El lindo gesto de Eduardo Espinel abrazándose con la mascota del Olimpia.
Edwin Rodríguez se acomoda su máscara protectora antes del show que brindó en la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
Jack Jean-Baptiste se libró de ser amonestado por este pisotón contra Michell Mercado.
Cristian Canales cayó en el área ante la marca de Eduardo Vigil y el Olimpia pidió penal.
Los jugadores del Olimpia reclamaron al árbitro costarricense Josué Ugalde el penal, pero el juez no pitó nada.
Yustin Arboleda ganó balón ante la mala salida del portero Felipe Amaya y casi marca, pero el balón se fue arriba del arco del Firpo.
El penal que sí pitó el árbitro al ser llamado por el VAR tras la falta de Wilber Arizala contra Félix García.
El 'enmascarado' Edwin Rodríguez celebrando su gol de penal contra el LA Firpo.
Edwin Rodríguez tuvo una noche brillante con su doblete para liderar el triunfo del Olimpia.
Los jugadores del Olimpia celebrando el primer gol de Edwin Rodríguez.
Manos al cielo, el festejo de Edwin Rodríguez tras su primer gol de la noche contra el Firpo.
Kevin Güity marcó el segundo gol del Olimpia tras una gran jugada de Edwin Rodríguez.
Kevin Güity señalando el escudo del más grande, el Olimpia, tras marcar el 2-0 ante Firpo.
Así festejó Kevin Güity su gol para el 2-0 del Olimpia contra el LA Firpo.
Edwin Rodríguez se quitó una marca y sacó un derechazo para firmar el golazo del 3-0 ante el Firpo.
La celebración de Edwin Rodríguez luego de su golazo que selló la goleada y clasificación del Olimpia.
Edwin Rodríguez fue la figura del partido con sus dos goles y la jugada del tanto de Kevin Güity.
Los jugadores del Olimpia festejan el golazo de Edwin Rodríguez que significó el 3-0 ante el Firpo.
Los futbolistas del Olimpia posando con una pancarta de clasificados a la Champions Cup de la Concacaf. Edwin Rodríguez no se olvidó de Michaell Chirnos.
Jugadores del LA Firpo se palabrearon al final del partido contra el Olimpia tras la eliminación de su equipo.
Otros jugadores del Luis Ángel Firpo tuvieron que interceder para evitar que la discusión pasara a mayores.
Los aficionados del Firpo reclamaron a sus jugadores luego de la eliminación en la Copa Centroamericana.
El reclamo de los aficionados no gustó a algunos de los jugadores del LA Firpo y se palabrearon.
El jugador Michell Mercado intercambió palabras con algunos aficionados del Firpo tras la eliminación.
La polémica acabó solo con palabras y no a más, pero el enojo era evidente.