Periodista salvadoreño sigue la polémica y responde a Menjívar: "Matonería de cantina"

La polémica entre el periodista salvadoreño Bruno Porzio y el entorno del Olimpia continúa creciendo luego de una serie de declaraciones que comenzaron con fuertes críticas hacia el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del León y terminaron con un enfrentamiento verbal entre Porzio y el capitán olimpista, Edrick Menjívar.
Todo comenzó en la previa del partido entre Luis Ángel Firpo y Olimpia por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Porzio se refirió al fútbol hondureño y dejó clara su postura sobre la atención que le generaba lo que ocurría en el país.
“No me interesa, a mí me interesa muy poco de Honduras, en general”, manifestó el periodista durante su intervención, en unas declaraciones que rápidamente comenzaron a generar reacciones entre aficionados hondureños.
Sin embargo, la controversia aumentó cuando Porzio dirigió sus comentarios hacia el Centro de Alto Rendimiento del Olimpia. El comunicador cuestionó las instalaciones del club y llegó a calificarlas como un “establo”.
Además, hizo referencia a las condiciones del complejo deportivo y habló de “unas casitas de madera y una cancha”, comentarios que provocaron sorpresa entre otros integrantes del programa y posteriormente generaron molestia en el entorno olimpista.
Las declaraciones se produjeron en el contexto de la serie entre Olimpia y Luis Ángel Firpo. Mientras desde El Salvador surgían estos cuestionamientos, el equipo hondureño se preparaba para afrontar una eliminatoria en la que finalmente consiguió avanzar a la siguiente ronda de la competencia internacional.
Después del encuentro, Edrick Menjívar fue consultado sobre las palabras que habían surgido desde El Salvador. El capitán de Olimpia reconoció que las declaraciones habían generado una motivación adicional dentro del vestuario.
“Creo que la prensa salvadoreña habló cualquier tontera, dijeron que el CAR era un establo y todo eso. Les invito a que vengan, que visiten el CAR para que sepan lo que es un CAR, para que sepan lo que es buena cancha”, expresó Menjívar.
El guardameta también aseguró que las palabras de Porzio y otros comentarios relacionados con el enfrentamiento habían provocado una molestia interna dentro del plantel olimpista.
“Le faltó humildad, eso fue una bronca interna que teníamos”, agregó Menjívar, dejando claro que las declaraciones realizadas antes de la eliminatoria no pasaron desapercibidas dentro del equipo.
Pero el cruce no terminó con las declaraciones del capitán olimpista. Bruno Porzio decidió responder nuevamente a través de sus redes sociales y, además de contestarle a Menjívar, salió en defensa del entrenador de Luis Ángel Firpo, Marvin Solano.
“Solano no es un muchacho, es un señor entrenador con gran trayectoria y proviene de un país y de un fútbol que ustedes se lo sueñan”, escribió Porzio, en referencia al técnico salvadoreño.
El periodista también respondió directamente al comentario de Menjívar sobre la necesidad de “lavarse la boca”, utilizando un tono desafiante en su nueva publicación. “En cuanto a lavarnos la boca primero hablá bien aquí no le tenemos miedo a su matoneria de cantina”, manifestó Porzio.
En la misma publicación, el comunicador también dirigió sus críticas hacia ESPN Centroamérica por la cobertura que se le dio a las declaraciones de Menjívar. “Y los WoKE de ESPN Centroamérica que dandole voz a gentes que es cero absoluto”, agregó Porzio, cerrando así su nueva respuesta en medio de la controversia.
Este es el tuit con el que Bruno Porzio le respondió a Menjívar
De esta manera, lo que comenzó como una crítica al CAR de Olimpia terminó convirtiéndose en un intercambio de declaraciones entre uno de los periodistas que cuestionó las instalaciones del club y el capitán del conjunto hondureño. La respuesta de Porzio vuelve a colocar el tema en el centro de la conversación futbolística de Centroamérica.