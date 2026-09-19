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¿Qué hizo el padre?: la revisión polémica en el FVS y la bronca entre jugadores

No se vio en TV: la bendición del sacerdote, la revisión polémica del FVS por parte del Génesis y la bronca que tuvieron con los jugadores de Olancho FC

19 de septiembre de 2026 a las 17:04
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No se vio en TV: la bendición del sacerdote, la revisión polémica del FVS por parte del Génesis y la bronca que tuvieron con los jugadores de Olancho FC

 FOTO: Aníbal Vázquez y Neptalí Romero
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Previo al inicio del partido se vivió un momento muy especial en el Estadio de La Paz cuando el sacerdote Brayobal Del Pilar bendijo la cancha.
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Así fue el emotivo y bendecido momento en el que el sacerdote roció de agua bendita la grama del Estadio Roberto Suazo Córdova.

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Fernando Mira, entrenador del Génesis, llegó muy formal e identificado al encuentro ante el Olancho.
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Mientras que Mauro Di Giobbi se mostró muy concentrado desde la previa. Este fue el primer partido del DT de Olancho en La Paz
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ASÍ SALIÓ EL GÉNESIS FC: 12- Ronaldo Balanta; 12- Gabriel Araújo, 44- Manuel Gamboa, 2- Allans Vargas, 24- Cristopher Fonseca; 15- Edwin Maldonado, 33- Daniel Meléndez, 10- Walter Martínez; 29- Ángel Alvarado, 9- Elías Alderete y 27- Josman Figueroa.
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El partido entre Génesis y Olancho FC en el Estadio Roberto Suazo Córdova empezó con mucha fuerza. Desde los primeros segundos, la adrenalina de los jugadores estaba muy alta y se notaba en cada jugada del campo.
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Al minuto 17 del encuentro ocurrió una acción que cambió por completo el rumbo del juego. Mientras todos esperaban el cobro de un tiro libre, Henry "Cachita" Gómez cayó al suelo de repente al lado de su marca.
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De inmediato, los futbolistas de Potros se fueron a reclamarle con todo al árbitro Raúl Castro. El veterano atacante Jerry Bengtson corrió hacia su banquillo para pedirle al cuerpo técnico que usara la tarjeta del FVS y revisara la jugada.
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Luego de mirar la acción en el monitor, el árbitro Castro regresó a la cancha y expulsó con tarjeta roja a Meléndez. Sin embargo, la historia no terminó con esa decisión.
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Sin embargo, Fernando Mira, DT de Génesis, cometió un error sacó la tarjeta de su equipo y le pidió al árbitro que mirara de nuevo la jugada.
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Raúl Castro volvió a la pantalla, pero no cambió de opinión y mantuvo la expulsión.
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Así fue como Génesis se quedó con diez hombres muy temprano. El partido por fin se reanudó al minuto 17, luego de diez minutos de pura tensión y reclamos en la cancha.
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Daniel Meléndz salió con una cara de tristeza por haber dejado a su equipo con desventaja dentro del campo.
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El partido siguió caliente y Gamboa se fue a los empujones con Dayron Suazo, quien no se achicó y también lo empujó.
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Al final a Gamboa le salió todo bien y Raúl Valladares solo le sacó la tarjeta amarilla al jugador del Olancho FC
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El segundo tiempo estuvo muy aburrido y los dos equipos se terminaron repartiendo puntos en la fecha 8 del APertura.
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Génesis y Olancho se quedan con 11 puntos en el quinto y sexto lugar, respectivamente.
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