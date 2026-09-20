CONDEPOR fortalece el deporte y la actividad física en Talanga, Francisco Morazán. Así fue el evento que se realizó en el reconocido municipio de Francisco Morazán.
El municipio de Talanga, Francisco Morazán, fue escenario de una jornada cargada de deporte, recreación y actividad física, como parte de las acciones impulsadas por la Nueva CONDEPOR.
Las actividades comenzaron con una dinámica sesión de Zumba CONDEPOR, donde habitantes de la localidad se sumaron a un espacio destinado al ejercicio y la sana convivencia.
La jornada permitió promover estilos de vida activos entre los pobladores, además de acercar las iniciativas deportivas de la institución a las diferentes comunidades del país.
Posteriormente, las autoridades participaron en los actos previos a la inauguración de la Liga Mayor Rigoberto Gómez Murillo y el Torneo Elisabeth Romero Mendoza.
El encuentro inaugural estuvo protagonizado por Real Talangueño y Proyecto Manuelito, equipos que dieron el puntapié inicial a esta nueva etapa de actividad deportiva en Talanga
Durante la ceremonia también se anunció que el complejo deportivo tendrá nuevos administradores, quienes estarán encargados de velar por el funcionamiento y cuidado de las instalaciones.
Los responsables contarán además con el respaldo de CONDEPOR, con el objetivo de mantener en buenas condiciones los espacios destinados a la práctica de las diferentes disciplinas.
La institución continúa respaldando proyectos que fomentan el deporte, la actividad física y la recreación como herramientas para fortalecer la convivencia.
Con estas acciones, CONDEPOR mantiene su trabajo en el territorio hondureño, generando espacios para que niños, jóvenes y adultos encuentren en el deporte una vía de formación y desarrollo.