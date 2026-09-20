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CONDEPOR fortalece el deporte y la actividad física en Talanga, Francisco Morazán

Durante la ceremonia también se anunció que el complejo deportivo tendrá nuevos administradores, quienes estarán encargados de velar por el funcionamiento y cuidado de las instalaciones.

20 de septiembre de 2026 a las 14:55
CONDEPOR fortalece el deporte y la actividad física en Talanga, Francisco Morazán
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CONDEPOR fortalece el deporte y la actividad física en Talanga, Francisco Morazán. Así fue el evento que se realizó en el reconocido municipio de Francisco Morazán.
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El municipio de Talanga, Francisco Morazán, fue escenario de una jornada cargada de deporte, recreación y actividad física, como parte de las acciones impulsadas por la Nueva CONDEPOR.
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Las actividades comenzaron con una dinámica sesión de Zumba CONDEPOR, donde habitantes de la localidad se sumaron a un espacio destinado al ejercicio y la sana convivencia.
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La jornada permitió promover estilos de vida activos entre los pobladores, además de acercar las iniciativas deportivas de la institución a las diferentes comunidades del país.
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Posteriormente, las autoridades participaron en los actos previos a la inauguración de la Liga Mayor Rigoberto Gómez Murillo y el Torneo Elisabeth Romero Mendoza.
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El encuentro inaugural estuvo protagonizado por Real Talangueño y Proyecto Manuelito, equipos que dieron el puntapié inicial a esta nueva etapa de actividad deportiva en Talanga
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Durante la ceremonia también se anunció que el complejo deportivo tendrá nuevos administradores, quienes estarán encargados de velar por el funcionamiento y cuidado de las instalaciones.
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Los responsables contarán además con el respaldo de CONDEPOR, con el objetivo de mantener en buenas condiciones los espacios destinados a la práctica de las diferentes disciplinas.
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La institución continúa respaldando proyectos que fomentan el deporte, la actividad física y la recreación como herramientas para fortalecer la convivencia.
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Con estas acciones, CONDEPOR mantiene su trabajo en el territorio hondureño, generando espacios para que niños, jóvenes y adultos encuentren en el deporte una vía de formación y desarrollo.
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Durante la ceremonia también se anunció que el complejo deportivo tendrá nuevos administradores, quienes estarán encargados de velar por el funcionamiento y cuidado de las instalaciones.
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