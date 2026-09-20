Bota de Oro 2026-27: Raphinha no es líder, Mbappé y Yamal lejos; Concacaf sorprende

La Bota de Oro va tomando forma, pero Raphinha no es el primero lugar a pesar de su hattrick al Sevilla. Vean el jugador de Concacaf que se ha metido entre los primeros.
Lamine Yamal (7 goles -X2): el joven de 19 años suma 7 goles y en esta jornada frente al Sevilla se fue en blanco a pesar de dar dos asistencias a Raphinha. Suma 14 puntos.
Sergio Camello (7 goles -X2): es una de las grandes sorpresas de la Liga de España. El delantero de Rayo Vallecano tampoco marcó en esta jornada.Suma 14 puntos.
Kylian Mbappé (7 goles - X2): el francés no pudo aparecer en la derrota del Real Madrid frente al Atlético. Suma 14 puntos.
Leander Alvheim (10 goles -X 1.5): el Kristiansund BK de Noruega no apareció en esta jornada y no pudo escalar en la tabla. Suma 15 puntos.
Kasper Høgh (10 goles -X 1.5): Celtic perdió el derbi frente a Rangers (0-1) y el delantero no pudo anotar. Suma 15 puntos.
Peter Christiansen (11 goles -X 1.5): juega para el Viking FK y se hizo presente en el marcador en la liga danesa frente a Lillestrom. Suma 15.5 puntos.
Andreas Helmersen (11 goles -X 1.5): marcó el gol en la derrota del Bodo/Glimt ante Brann. Suma 15.5 puntos.
Wendell (17 goles X1): el delantero marcó en el 1-1 del Levadia frente a JK Narva Trans en la primera división de Estonia. Suma 17 puntos.
Josué Vergara (17 goles - x 1.5): antes ya había jugando en otro equipo, pero desde su llegada a Gent de Bélgica sigue sumando. En esta fecha le marcó al Standrd Lieja 2-1. Suma 18.5 puntos.
Isak Bjerkebo (13 goles - x 1.5): no pudo marcar en la victoria de su equipo Sirus en la primera división de Suecia. Suma 19.5 puntos.
Mohamed Badamosi (20 goles - X1): no fue parte de la victoria del Riga de Letonia. Suma 20 puntos.
Paulos Abraham (14 goles - x1.5): marcó en la victoria del Hammarby de Suecia y ya suma 21 puntos.
Robbie Ure (15 goles - x2): antes jugó para el IK Sirius de Suecia donde sumó algunos goles y ahora lo hace con la camisa de Sevilla. Hasta ahora suma 22.5 puntos.
Raphinha (12 goles - x2): marcó un hattrick ante Sevilla y eso lo hace ser el pichichi. En total tiene 24 puntos.
Ede Oloko (25 goles - X1): su club quedó 0-0 esta jornada y se quedó con la misma cantidad de goles. Suma 25 puntos.
Así marcha la Bota de Oro