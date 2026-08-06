Mourinho mete miedo: el temible once del Real Madrid para ganar LaLiga y Champions

¡Así jugaría el nuevo Real Madrid de Mourinho! Un once lleno de estrellas, fichajes de lujo y recambios de mucho peso
Con la llegada de José Mourinho y una de las ventanas de fichajes más ambiciosas de los últimos años, el Real Madrid apunta a un equipo renovado, con una mezcla de estrellas consolidadas y refuerzos de primer nivel
Portero: Thibaut Courtois. El belga seguirá siendo el dueño absoluto del arco. Su experiencia y liderazgo lo mantienen como una pieza indiscutible. Andriy Lunin continuará como su principal alternativa.
Lateral derecho: enzel Dumfries- Llega como un recambio de enorme nivel , pero tendrá una dura pelea contra Trent Alexander-Arnold, quien llegó al club blanco por su calidad en los centros y visión de juego.
Defensa central: Ibrahima Konaté- Otro de los fichajes estrella. El francés aportará velocidad, fuerza física y experiencia internacional para formar una zaga de primer nivel junto a Huijsen. Militão y Rüdiger serán alternativas de lujo.
Defensa central: Rüdiger - Su fuerza sigue siendo su gran especialidad para ser el líder de la zona defensiva del Real Madrid. Huijsen y Militao competirán para ganarle su puesto.
Lateral izquierdo: Marc Cucurella- Uno de los grandes fichajes del verano. El español llega para adueñarse de la banda izquierda gracias a su intensidad, despliegue físico y capacidad ofensiva. Álvaro Carreras y Ferland Mendy ofrecerán competencia en esa posición.
MEDIOCAMPISTA: Aurélien TchouaméniSerá el encargado de equilibrar al equipo, recuperar balones y dar salida limpia desde atrás. Camavinga continuará siendo una pieza clave en la rotación.
MEDIOCAMPISTA: Jude Bellingham- El inglés seguirá siendo el motor del mediocampo y con mejor nivel tras el Mundial 2026 qie hizo. Llegará constantemente al área rival y será uno de los líderes futbolísticos del equipo. Arda Güler aparece como su relevo natural.
MEDIOCAMPISTA: Federico ValverdeSu despliegue físico, llegada y polivalencia lo convierten en un jugador indispensable.
CAMBIO: Bernardo Silva, otro fichaje importante del verano, le dará competencia y ofrecerá variantes tácticas gracias a su creatividad y experiencia.
EXTREMO: Yan Diomandé-La gran bomba del mercado. El marfileño llega tras una operación récord y todo apunta a que será titular desde el inicio gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora. Brahim Díaz será opción de recambio para esa banda.
EXTREMO: Vinícius Jr.- Tras renovar hoy su contrato, el brasileño seguirá siendo una de las principales armas ofensivas del Madrid. Rodrygo será la primera opción para relevarlo o incluso compartir ataque en determinados encuentros.
DELANTERO: Kylian Mbappé- El francés será la referencia ofensiva del equipo. Su velocidad, definición y capacidad para decidir partidos lo convierten en la máxima figura del ataque.
Endrick y el joven Carlos Espí, recién fichado por el Real Madrid tras su paso por el Levante, aparecen como alternativas desde el banquillo.
El Real Madrid reforzó prácticamente todas sus líneas con las incorporaciones de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Carlos Espí y Yan Diomandé.
Mientras Cucurella, Konaté y Diomandé apuntan a ser titulares desde el primer día, Bernardo Silva y Dumfries aumentarán considerablemente la competencia interna, y Carlos Espí será una apuesta de futuro para la delantera.