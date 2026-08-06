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Mourinho mete miedo: el temible once del Real Madrid para ganar LaLiga y Champions

El Real Madrid arma un auténtico ‘Dream Team’: así sería su alineación titular con Mourinho al mando y con fichajes de lujos

06 de agosto de 2026 a las 15:30
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¡Así jugaría el nuevo Real Madrid de Mourinho! Un once lleno de estrellas, fichajes de lujo y recambios de mucho peso
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Con la llegada de José Mourinho y una de las ventanas de fichajes más ambiciosas de los últimos años, el Real Madrid apunta a un equipo renovado, con una mezcla de estrellas consolidadas y refuerzos de primer nivel
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Portero: Thibaut Courtois. El belga seguirá siendo el dueño absoluto del arco. Su experiencia y liderazgo lo mantienen como una pieza indiscutible. Andriy Lunin continuará como su principal alternativa.
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Lateral derecho: enzel Dumfries- Llega como un recambio de enorme nivel , pero tendrá una dura pelea contra Trent Alexander-Arnold, quien llegó al club blanco por su calidad en los centros y visión de juego.

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Defensa central: Ibrahima Konaté- Otro de los fichajes estrella. El francés aportará velocidad, fuerza física y experiencia internacional para formar una zaga de primer nivel junto a Huijsen. Militão y Rüdiger serán alternativas de lujo.

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Defensa central: Rüdiger - Su fuerza sigue siendo su gran especialidad para ser el líder de la zona defensiva del Real Madrid. Huijsen y Militao competirán para ganarle su puesto.

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Lateral izquierdo: Marc Cucurella- Uno de los grandes fichajes del verano. El español llega para adueñarse de la banda izquierda gracias a su intensidad, despliegue físico y capacidad ofensiva. Álvaro Carreras y Ferland Mendy ofrecerán competencia en esa posición.

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MEDIOCAMPISTA: Aurélien TchouaméniSerá el encargado de equilibrar al equipo, recuperar balones y dar salida limpia desde atrás. Camavinga continuará siendo una pieza clave en la rotación.
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MEDIOCAMPISTA: Jude Bellingham- El inglés seguirá siendo el motor del mediocampo y con mejor nivel tras el Mundial 2026 qie hizo. Llegará constantemente al área rival y será uno de los líderes futbolísticos del equipo. Arda Güler aparece como su relevo natural.
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MEDIOCAMPISTA: Federico ValverdeSu despliegue físico, llegada y polivalencia lo convierten en un jugador indispensable.
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CAMBIO: Bernardo Silva, otro fichaje importante del verano, le dará competencia y ofrecerá variantes tácticas gracias a su creatividad y experiencia.

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EXTREMO: Yan Diomandé-La gran bomba del mercado. El marfileño llega tras una operación récord y todo apunta a que será titular desde el inicio gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora. Brahim Díaz será opción de recambio para esa banda.

Johan Raudales
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EXTREMO: Vinícius Jr.- Tras renovar hoy su contrato, el brasileño seguirá siendo una de las principales armas ofensivas del Madrid. Rodrygo será la primera opción para relevarlo o incluso compartir ataque en determinados encuentros.

 Juanjo Martín / EFE
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DELANTERO: Kylian Mbappé- El francés será la referencia ofensiva del equipo. Su velocidad, definición y capacidad para decidir partidos lo convierten en la máxima figura del ataque.
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Endrick y el joven Carlos Espí, recién fichado por el Real Madrid tras su paso por el Levante, aparecen como alternativas desde el banquillo.

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El Real Madrid reforzó prácticamente todas sus líneas con las incorporaciones de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Carlos Espí y Yan Diomandé.

 FOTO: 433
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Mientras Cucurella, Konaté y Diomandé apuntan a ser titulares desde el primer día, Bernardo Silva y Dumfries aumentarán considerablemente la competencia interna, y Carlos Espí será una apuesta de futuro para la delantera.

FOTO: ARMANDO DÁVILA
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