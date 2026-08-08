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Lo que dice la prensa y clubes por la muerte del papá de Messi: "Uno de los pilares..."

El padre del futbolista argentino falleció en una clínica de Rosario y así reacciona la prensa y los clubes tras confirmarse la noticia.

08 de agosto de 2026 a las 07:56
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Jorge Messi, padre de Leo Messi, falleció anoche en una clínica de Rosario por problemas de salud y así reacciona la prensa y los clubes tras confirmarse la dolorosa noticia.
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El diario Olé fue uno de los primeros medios en Argentina que confirmó el fallecimiento del padre del futbolista. "Mucha fuerza para toda la familia", expresaron.

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Desde las redes oficiales de la Conmebol lamentaron el deceso de Jorge Messi: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz".

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La Liga de Argentina también se pronunció sobre la muerte del papá de Messi: "La comunidad LPF y el fútbol lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo".

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El mensaje de Newell's tras el fallecimiento de Jorge Messi, recordando que era un aficionado del club y reconociendo que su figura fue muy importante para el desarrollo del jugador argentino antes de convertirse en una estrella mundial.
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DAZN: "Una noticia que nunca quisimos dar. Jorge Messi, padre de Leo, ha fallecido a los 68 años después de pelear contra una enfermedad".

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Desde el diario Sport le trasladaron sus condolencias a la familia Messi luego de confirmarse la trágica noticia.

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Clarín destacó que Jorge Messi venía luchando contra una enfermedad hace hace varios meses y fue "una figura decisiva en la carrera de su hijo". Cabe recordar que una vez finalizada la Copa del Mundo, el futbolista viajó a Rosario para estar con su papá.

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Diario AS: "Jorge Messi, padre de Leo Messi, ha fallecido este sábado tras una larga enfermedad. Nuestras condolencias a todos los familiar y amigos. Descanse en paz".

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DSports envió fuerzas a Messi y su familia después de confirmarse que su padre falleció anoche en Rosario.
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"El padre de Lionel Messi, Jorge, ha fallecido a los 68 años de edad. Nuestros pensamientos están con toda la familia Messi, Lionel, y aquellos cercanos a él en un momento muy difícil. Descansa en paz, Jorge", expresó el periodista y experto en fichajes, Fabrizio Romano.
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Rosario Central también giró un comunicado para lamentar profundamente la muerte de Jorge Messi: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento".

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Desde Italia, el portal Foot Mercato publicó que Jorge fue "figura esencial en la carrera de su hijo, lo acompañó a Barcelona desde su adolescencia y luchó por permitirle continuar su tratamiento y su sueño de convertirse en futbolista".

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TyC Sport también destaca que Jorge "fue una figura fudamental en la vida y carrera del astro argentino. Mucha fuerza para toda la familia".

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El periodista José Ramón Fernández dijo que Jorge Messi fue para Leo su "representante y uno de los pilares de la carrera del futbolista. Desde sus inicios en Newell's hasta su llegada a Barcelona, lo respaldó durante toda su carrera".

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