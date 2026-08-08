Lo que dice la prensa y clubes por la muerte del papá de Messi: "Uno de los pilares..."

Jorge Messi, padre de Leo Messi, falleció anoche en una clínica de Rosario por problemas de salud y así reacciona la prensa y los clubes tras confirmarse la dolorosa noticia.
El diario Olé fue uno de los primeros medios en Argentina que confirmó el fallecimiento del padre del futbolista. "Mucha fuerza para toda la familia", expresaron.
Desde las redes oficiales de la Conmebol lamentaron el deceso de Jorge Messi: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz".
La Liga de Argentina también se pronunció sobre la muerte del papá de Messi: "La comunidad LPF y el fútbol lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo".
El mensaje de Newell's tras el fallecimiento de Jorge Messi, recordando que era un aficionado del club y reconociendo que su figura fue muy importante para el desarrollo del jugador argentino antes de convertirse en una estrella mundial.
DAZN: "Una noticia que nunca quisimos dar. Jorge Messi, padre de Leo, ha fallecido a los 68 años después de pelear contra una enfermedad".
Desde el diario Sport le trasladaron sus condolencias a la familia Messi luego de confirmarse la trágica noticia.
Clarín destacó que Jorge Messi venía luchando contra una enfermedad hace hace varios meses y fue "una figura decisiva en la carrera de su hijo". Cabe recordar que una vez finalizada la Copa del Mundo, el futbolista viajó a Rosario para estar con su papá.
Diario AS: "Jorge Messi, padre de Leo Messi, ha fallecido este sábado tras una larga enfermedad. Nuestras condolencias a todos los familiar y amigos. Descanse en paz".
DSports envió fuerzas a Messi y su familia después de confirmarse que su padre falleció anoche en Rosario.
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"El padre de Lionel Messi, Jorge, ha fallecido a los 68 años de edad. Nuestros pensamientos están con toda la familia Messi, Lionel, y aquellos cercanos a él en un momento muy difícil. Descansa en paz, Jorge", expresó el periodista y experto en fichajes, Fabrizio Romano.
Rosario Central también giró un comunicado para lamentar profundamente la muerte de Jorge Messi: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento".
Desde Italia, el portal Foot Mercato publicó que Jorge fue "figura esencial en la carrera de su hijo, lo acompañó a Barcelona desde su adolescencia y luchó por permitirle continuar su tratamiento y su sueño de convertirse en futbolista".
TyC Sport también destaca que Jorge "fue una figura fudamental en la vida y carrera del astro argentino. Mucha fuerza para toda la familia".
El periodista José Ramón Fernández dijo que Jorge Messi fue para Leo su "representante y uno de los pilares de la carrera del futbolista. Desde sus inicios en Newell's hasta su llegada a Barcelona, lo respaldó durante toda su carrera".