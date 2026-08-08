El 8 de agosto, una fecha "maldita" para Messi: la impactante coincidencia

Leo Messi ha vivido dos terribles episodios en su vida en una fecha como hoy. El capitán argentino viaja desde Miami hacia Rosario para darle el último adiós a su padre.
El 8 de agosto es una fecha que Leo Messi siempre tendrá marcada hasta el final. Jorge, su padre, falleció en la madrugada de este sábado a los 68 años en Rosario, ciudad en la que estaba ingresado en un hospital atravesando una larga enfermedad.
El papá del delantero argentino había nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe y fue determinante para la carrera de su hijo, de quien fue agente y administrador del patrimonio familiar.
Jorge Messi murió tras luchar durante varios meses contra el cáncer. Aunque la familia y el centro médico mantuvieron los detalles específicos bajo estricta privacidad durante su internación, fuentes cercanas al diario Clarín de Argentina confirmaron este diagnóstico.
La noticia generó conmoción en el mundo del fútbol. Fue mucho más que el padre de Leo, ya que también se convirtió en su representante y principal sostén desde los primeros pasos en Rosario hasta la consagración como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.
Reconocido por su trabajo como empresario y agente, Jorge acompañó cada etapa de la trayectoria de su hijo. Desde los inicios en Newell’s, pasando por la llegada a Barcelona y el salto a la elite. Estuvo presente en cada decisión clave.
Su figura fue fundamental tanto en lo personal como en lo profesional. A pesar de la enorme exposición del '10', su papá siempre eligió la discreción y el bajo perfil, pero su peso en la historia de Messi es incalculable.
"En lo deportivo siempre dije que yo fui el crítico número uno conmigo mismo. Yo sé cuándo hice las cosas bien o cuándo hice cosas mal. Pero siempre necesité la aprobación o la opinión de mi viejo desde chiquito", manifestó Leo en una entrevista a principios de 2026.
Durante el Mundial 2026, el estado de salud de Jorge generó preocupación y algunos medios argentinos habían informado su deceso, pero el entorno de Messi lo negó en un comunicado. Sin embargo, su muerte se confirmó este sábado en una fecha que se ha hecho "maldita" para el jugador.
La coincidencia del 8 de agosto suma un componente emocional: un día como hoy, pero de 2021, Leo Messi vivió uno de los momentos más duros de su carrera al despedirse del Barcelona.
En plena pandemia, el capitán argentino rompió en llanto en una conferencia de prensa inolvidable, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.
"Pasé toda mi vida acá y no estaba preparado para esto. Estaba convencido con mi familia de que íbamos a seguir acá, en nuestra casa. Que era lo que más queríamos", expresaba el delantero, visiblemente conmovido.
Durante su adiós del Barcelona, Messi agradeció a quienes lo acompañaron en un camino lleno de títulos y reconocimientos. La imagen de su llanto, con la familia en primera fila, recorrió el mundo y quedó grabada en el corazón de los hinchas.
Tras confirmarse esta mañana la muerte de su padre, el Barcelona giró un comunicado: "El presidente y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y traslada en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi".
La entidad blaugrana ha agradecido "el compromiso" de Jorge Messi con el club "por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo".
El 8 de agosto volvió a ser un día de impacto en la vida del capitán argentino: falleció su papá en Rosario, exactamente cinco años después de una dolorosa despedida del club de sus amores.