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Flick no contaba con Roony: se lesionó y ya se conoce cuánto tiempo estará de baja

El futbolista culé no entraba en los planes del entrenador y se lesionó en pretemporada: se conoce el tiempo que estará fuera.

Flick no contaba con Roony: se lesionó y ya se conoce cuánto tiempo estará de baja

Roony Bardghji sufrió una ruptura del ligamento cruzado interior de la rodilla derecha.
11 de agosto de 2026 a las 08:50

El extremo del Barcelona, Roony Bardghji, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le obligará a pasar por el quirófano, según han informado este martes los servicios médicos de la entidad azulgrana.

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Roony abandonó lesionado el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Las pruebas a las que se ha sometido hoy el jugador han confirmado el peor de los presagios. Y es que antes de su fichaje por el Barcelona en el verano de 2025, el internacional sueco sufrió una grave lesión en la misma rodilla que le obligó a estar diez meses de baja.

Roony, de 20 años, no entraba en los planes del entrenador Hansi Flick para la próxima temporada y el club le estaba buscando una salida. Por este motivo, el delantero no participó en el triangular amistoso del pasado sábado contra el Nottingham Forest y el Udinese.

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Ahora, la lesión frena cualquier posibilidad de que el jugador se marche cedido o traspasado a otro equipo. El futbolista azulgrana será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días y prácticamente dice adiós a la temporada.

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EFE
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Agencia EFE

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