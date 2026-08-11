Cristiano Ronaldo se casó con Georgina Rodríguez: la foto que confirma su matrimonio

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado el paso más importante en su vida tras llevar más de 10 años de relación. Se han casado y han presumido sus anillos en redes sociales. Una reciente fotografía publicada en ambos perfiles ha llamdo poderosamente la atención, luego de que CR7 y Georgina aparecen luciendo lo que serían sus anillos y acompañaron su imagen con el texto: "C <3 G".

En la imagen se observan las manos de la pareja sobre una mesa y ambos con un traje blanco. Ronaldo lleva un anillo dorado en su dedo anula, mientras que Geogrina también luce una sortija en el mismo dedo, detalle que provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

UNA BODA MUY ESPERADA