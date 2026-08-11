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Cristiano Ronaldo se casó con Georgina Rodríguez: la foto que confirma su matrimonio

El futbolista portugués y la modelo argentina sorprenden al lucir sus anillos de casados.

Cristiano Ronaldo se casó con Georgina Rodríguez: la foto que confirma su matrimonio

De novios a esposos: Cristiano y Georgina presumen sus anillos de matrimonio

 Foto: Instagram Cristiano Ronaldo
11 de agosto de 2026 a las 13:35

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado el paso más importante en su vida tras llevar más de 10 años de relación. Se han casado y han presumido sus anillos en redes sociales.

Una reciente fotografía publicada en ambos perfiles ha llamdo poderosamente la atención, luego de que CR7 y Georgina aparecen luciendo lo que serían sus anillos y acompañaron su imagen con el texto: "C <3 G".

Se filtra la lista de invitados de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina: ¿y Messi?
La foto que confirma el matrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La foto que confirma el matrimonio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

 (INSTAGRAM)

En la imagen se observan las manos de la pareja sobre una mesa y ambos con un traje blanco. Ronaldo lleva un anillo dorado en su dedo anula, mientras que Geogrina también luce una sortija en el mismo dedo, detalle que provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

UNA BODA MUY ESPERADA

Esta boda era muy esperada por sus seguidores, que llegaron a acudir a cientos a la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, el pasado sábado después de que se originara el rumor de que la ceremonia iba a ser allí.

Hace unas semanas, se rumoreó también que la boda iba a ser en el área metropolitana de Lisboa.

Cristiano y 'Gio' anunciaron hace un año que se habían comprometido tras casi una década de noviazgo y varios hijos en común

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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