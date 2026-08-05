Se filtra la lista de invitados de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina: ¿y Messi?

En los últimos días se ha filtrado una lista de las grandes figuras que serán invitados a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, ¿está Messi incluido?
Después de casi diez años de relación, de superar todo tipo de desafíos, de convertirse en una de las parejas más mediáticas del planeta y de formar una familia con cinco hijos, el astro portugués y la modelo hispano-argentina finalmente se darán el "sí, acepto" en una ceremonia que promete acaparar la atención del mundo entero.
Aunque en distintas entrevistas ambos dejaron claro que el matrimonio llegaría cuando sintieran que era el momento adecuado, la fecha parecía mantenerse en secreto.
Sin embargo, diversos medios portugueses y europeos aseguran que la espera terminó y que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contraerán matrimonio este sábado 8 de agosto en Madeira, la isla donde nació el máximo goleador de la historia del fútbol.
La noticia ha generado una enorme expectativa en redes sociales y en la prensa internacional. No solo se trata del casamiento de una de las mayores figuras del deporte mundial, sino también de una celebración que reunirá a celebridades del fútbol, la música, el cine y el entretenimiento.
Todo apunta a que será una boda de lujo, con un despliegue sin precedentes y bajo estrictas medidas de seguridad para proteger la privacidad de los novios y de sus invitados.
En cuestión de días, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarán a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación. Después de un compromiso anunciado en 2025, el delantero portugués y la empresaria celebrarán su enlace matrimonial en Madeira, un lugar con un enorme significado para el futbolista, ya que fue allí donde nació y comenzó la historia de quien años después se convertiría en una leyenda del deporte.
Aunque la pareja mantiene un absoluto hermetismo y hasta el momento no ha realizado un anuncio oficial, distintos medios portugueses y europeos han revelado detalles de una ceremonia que promete convertirse en uno de los acontecimientos sociales más importantes del año.
El lugar elegido para la gran celebración sería el exclusivo hotel Savoy Palace, considerado uno de los establecimientos más lujosos de Madeira. Según las informaciones publicadas, Cristiano y Georgina habrían reservado dos plantas completas del hotel, además de varias terrazas, salones privados, bares y espacios exclusivos para garantizar la comodidad y privacidad de todos los asistentes.
El operativo de seguridad también sería de gran magnitud. Se habla de controles de acceso extremadamente rigurosos, personal de seguridad privado, restricciones para teléfonos móviles y un importante despliegue para impedir que se filtren fotografías o videos de una celebración que se desarrollará bajo el más absoluto secreto.
De acuerdo con las versiones que circulan en Portugal, la ceremonia religiosa tendría lugar en la histórica Catedral de Funchal, uno de los templos más emblemáticos del país y un sitio con un enorme valor sentimental para Cristiano Ronaldo. Allí asistirían únicamente los familiares más cercanos y un reducido grupo de amigos antes de trasladarse al hotel cinco estrellas, donde continuaría la exclusiva recepción.
La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016, cuando ambos coincidieron en una tienda de Gucci en Madrid, donde ella trabajaba como dependienta. Desde aquel primer encuentro, la relación creció rápidamente hasta convertirse en una de las más populares del mundo del deporte y del espectáculo.
Uno de los aspectos que más expectativa ha despertado es la impresionante lista de invitados. De acuerdo con diversos reportes, asistirán reconocidas figuras del deporte y del espectáculo.
Río Ferdinand: es una de las mayores leyendas del fútbol inglés. Nacido el 7 de noviembre de 1978 en Londres, brilló como defensa central en equipos como el West Ham United, Leeds United y, especialmente, el Manchester United, donde conquistó seis títulos de la Premier League y una UEFA Champions League. Fue compañero de Cristiano Ronaldo entre 2003 y 2009 en Old Trafford.
Mbappé: Su amistad con Cristiano Ronaldo nació por la admiración que el francés siempre expresó hacia el portugués, a quien considera uno de sus ídolos de infancia.
Rihanna: Ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo gracias a éxitos como "Umbrella", "Diamonds", "Stay" y "We Found Love". Además de su carrera musical, revolucionó la industria de la belleza con su marca Fenty Beauty y la moda con Savage X Fenty, convirtiéndose en una de las empresarias más influyentes del planeta.
Vin Diesel: Es una de las grandes estrellas de Hollywood gracias a su papel de Dominic Toretto en la exitosa saga "Rápidos y Furiosos". También ha participado en películas como "xXx", "The Chronicles of Riddick" y ha dado voz al personaje Groot en el Universo Cinematográfico de Marvel. Es conocido por su amistad con numerosas figuras del deporte y del entretenimiento.
Jennifer Lopez, conocida mundialmente como J.Lo, nació el 24 de julio de 1969 en Nueva York. Es cantante, actriz, bailarina, productora y empresaria. Ha protagonizado películas de gran éxito como "Selena", "Maid in Manhattan" y "Hustlers", además de vender millones de discos con canciones como "On the Floor", "Let's Get Loud" y "Jenny from the Block". Es considerada una de las artistas latinas más importantes e influyentes de todos los tiempos.
Travis Scott nació el 30 de abril de 1991 en Houston, Texas. Es uno de los artistas más exitosos del rap moderno gracias a álbumes como Astroworld, Utopia y Birds in the Trap Sing McKnight. Entre sus canciones más populares destacan "Sicko Mode", "Goosebumps", "Highest in the Room" y "FE!N". Además de su carrera musical, ha realizado importantes colaboraciones con marcas internacionales como Nike y mantiene una enorme influencia en la cultura urbana.
Drake, cuyo nombre completo es Aubrey Drake Graham, nació el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Canadá. Antes de dedicarse a la música fue actor, pero alcanzó la fama mundial como rapero y cantante con éxitos como "God's Plan", "One Dance", "Hotline Bling" e "In My Feelings". Es uno de los artistas con más reproducciones en plataformas digitales y ha ganado múltiples premios Grammy, consolidándose como una de las figuras más influyentes del hip hop y el pop.
Vinicius: el delantero brasileño mantiene una cercana amistad con Cristiano Ronaldo, quien ha elogiado públicamente su crecimiento y liderazgo.
Aunque la lista de invitados ha despertado una enorme expectativa, uno de los nombres que más llama la atención es el de Lionel Messi. Diversos medios internacionales han señalado que el capitán de la selección argentina podría recibir una invitación para asistir a la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, lo que significaría un reencuentro histórico entre las dos mayores leyendas del fútbol moderno.