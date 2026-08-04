Thiago Messi da giro inesperado e ilusiona al Barca: "Quiero defender los colores"

El apellido Messi podría volver al Barça: Thiago iniciaría su camino en La Masia y emociona con su deseo de representar a Argentina
El apellido Messi podría volver a estar ligado al FC Barcelona. Todo apunta a que Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi, iniciará una nueva etapa en su formación futbolística
Se confirma en redes que Thiago se incorporará al equipo Sub-14 del conjunto azulgrana a partir del próximo mes de noviembre, con el objetivo de continuar su desarrollo en La Masia, la prestigiosa cantera que vio nacer a algunas de las mayores figuras del fútbol mundial.
De concretarse su llegada, Thiago comenzará a recorrer el mismo camino que llevó a su padre a convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y en una leyenda absoluta del Barcelona.
Sin embargo, el joven tendrá ahora el desafío de construir su propia identidad deportiva, lejos de las inevitables comparaciones que genera llevar uno de los apellidos más importantes en la historia del fútbol.
La posibilidad de ver nuevamente a un Messi vistiendo la camiseta azulgrana ha despertado una enorme expectativa entre los aficionados culés, quienes sueñan con que la historia vuelva a repetirse, aunque esta vez con un nuevo protagonista.
Pero las ilusiones no terminan ahí. En las últimas semanas, Thiago también llamó la atención por una declaración que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que emocionó especialmente a los seguidores de la selección argentina.
Durante una conversación en la que le preguntaron cuál era su mayor sueño como futbolista, el joven respondió sin dudar: “Quiero defender los colores de Argentina, el país de mi padre, y un día jugar con Lamine Yamal.”
Sus palabras generaron una ola de reacciones entre aficionados de todo el mundo, ya que reflejan tanto su deseo de representar a la Albiceleste como la admiración que siente por una de las mayores promesas del fútbol internacional.
La posibilidad de imaginar, en un futuro, a Thiago Messi compartiendo equipo con Lamine Yamal ha alimentado la ilusión de muchos seguidores, quienes ya fantasean con ver a dos jóvenes talentos brillando juntos en los escenarios más importantes del fútbol.
Aunque todavía queda un largo camino por recorrer para el hijo de Lionel Messi, su posible incorporación al Barcelona y sus declaraciones han vuelto a colocar el apellido Messi en el centro de la conversación futbolística, despertando expectativas sobre lo que podría ser el inicio de una nueva historia.
Thiago Messi juega actualmente en las divisiones inferiores del Inter Miami, específicamente en las categorías juveniles del club estadounidense.
Además, también ha dejado claro que él defenderá la selección de Argentina por encima de la de España