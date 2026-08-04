Fichajes: golpe al Olimpia, Marathón suma alta y hondureño se va del Barcelona

Carlos Argueta finalmente se convirtió en futbolista del Marathón. El TNAF falló a favor de Marathón en el caso Carlos Horacio Argueta. Los verdolagas pagaron la cláusula que rondaba los 5,000 dólares para liberarlo, pero Olancho FC se fue a la disputa legal porque aducían que este punto solo era para salir al exterior.