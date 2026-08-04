Fichajes: golpe al Olimpia, Marathón suma alta y hondureño se va del Barcelona

Mercado de Fichajes de la Liga Nacional: Olimpia recibe duro golpe, hondureño se va del FC Barcelona, Estrella Roja se sigue armando y Marathón suma alta.
Snider Chavarría se unió a las filas de Lobos UPNFM. El jugador comenzará en las reservas del conjunto capitalino.
Angelo Castro también se unió a las filas de Lobos UPNFM. Fue oficializado por el conjunto capitalino para el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Otro de los fichajes reservas confirmado por Lobos UPN es el juvenil César García. La manada le dio la bienvenida al futbolista reserva.
André Orellana ya está entrenando con el Platense, pero podría salir al extranjero, concretamente a la primera división de Costa Rica.
Óscar Suazo, atacante habilidoso, estampó su firma con el Juticalpa Fútbol Club.
Tal como adelantó DIARIO DIEZ, Ángel Villatoro fue anunciado como nuevo refuerzo del CD Choloma. Llegó procedente del Olancho FC.
Diego Orellana, de 22 años de edad, se convirtió en nuevo refuerzo del CD Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Alfredo Rodríguez, seleccionado que estuvo presente con Honduras en el Premundial, le puso fin a su etapa en las reservas del FC Barcelona de España.
Carlos Argueta finalmente se convirtió en futbolista del Marathón. El TNAF falló a favor de Marathón en el caso Carlos Horacio Argueta. Los verdolagas pagaron la cláusula que rondaba los 5,000 dólares para liberarlo, pero Olancho FC se fue a la disputa legal porque aducían que este punto solo era para salir al exterior.
Fidel Escobar finalmente no llegará al Olimpia. El Rey de Copas ya cerró filas para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de Concacaf.
El argentino Gaspar Altamirano está a un paso de convertirse en nuevo refuerzo del Palestino de la segunda división de Honduras.
Estrella Roja de Danlí fichó al mediocampista Leonel Valladares. El volante llega procedente del Imperial Boys de la Liga Mayor de Honduras.
Claudio Paz, hermano de Jonathan Paz, es nuevo portero del Estrella Roja de Danlí, el recién ascendido de la Liga Nacional.
DIARIO DIEZ conoció que Independiente fichó al delantero español-dominicano Diego Llorente. Acuerdo por un año por el atacante ibérico.