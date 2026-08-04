Rechazó a Barcelona por el Real Madrid, decisión de Neymar y fichaje de Diomandé

Se ha movido el mercado, Real Madrid ha tomado decisiones y vean la decisión que tomó Neymar. Barcelona también ha dado un paso fichando a una joyita.
Cesión a la vista en la Serie A. La Fiorentina acelera las negociaciones para incorporar a Franco Mastantuono a préstamo desde el Real Madrid. Según Fabrizio Romano, las conversaciones avanzan positivamente a la espera de acordar la cobertura salarial del argentino.
Doble presentación en Craven Cottage. El Fulham hizo oficial la llegada de Gonzalo García y César Palacios como nuevos refuerzos para la Premier League. Ambos futbolistas ya posaron con la camiseta de los Cottagers para iniciar esta etapa.
Nuevo guardameta en Ámsterdam. El Ajax anunció la incorporación a préstamo por una temporada de Marc-André ter Stegen, procedente del Barcelona. El portero alemán llega al fútbol neerlandés con el objetivo de sumar minutos y continuidad.
Refuerzo internacional para la portería alba. Colo-Colo confirmó la firma del contrato del guardameta caboverdiano Vozinha a través de sus canales oficiales. El experimentado jugador se integra de inmediato a la plantilla del conjunto chileno.
Rumbo al fútbol marroquí. Tras un destacado paso por la selección de Cabo Verde, Bubista asume la dirección técnica del RS Berkane. Fabrizio Romano informó sobre este nuevo reto del entrenador en la liga de Marruecos.
Oferta desde la Premier League por Rulli. El Manchester City presentó una propuesta formal al Olympique de Marsella por Gerónimo. Según Fabrizio Romano, las negociaciones están en marcha para concretar el fichaje del arquero argentino.
Retorno a la Bundesliga. El RB Leipzig confirmó el fichaje del guardameta Ørjan Nyland, quien llega libre tras su paso por el Sevilla. "Tras la marcha de Gulácsi era importante reforzar la portería", explicaron desde la directiva del club.
Interés londinense por Ferran. El Tottenham contactó al entorno del Barcelona para transmitir su disposición a negociar si el jugador decide volver a Inglaterra. Así lo reveló el portal especializado TEAMtalk.
Acuerdo personal en la Premier League. El Manchester City pactó los términos contractuales con Ayyoub Bouaddi, joya del Lille, según informó TEAMtalk. Mientras tanto, el Real Madrid mantiene abiertas las conversaciones por la figura de Rodri.
Recta final por Yan Diomande. El Real Madrid busca cerrar la incorporación del marfileño en las próximas 24 horas para realizar los exámenes médicos. Según Sky Sport Alemania, la intención es evitar su traslado a la pretemporada del Leipzig.
Negativa por Mika Godts. El Ajax rechazó una oferta de 45 millones de euros presentada por el PSG para traspasar a su joven delantero. Según medios internacionales, el club neerlandés exige al menos 60 millones para dejarlo salir.
Objetivo para el carril izquierdo en Villa Park. El Aston Villa analiza la incorporación del lateral Matteo Ruggeri, actualmente en el Atlético de Madrid. Según The Athletic, los ingleses lo ven como el relevo ideal tras la salida de Lucas Digne.
Fichaje de largo plazo en la Ligue 1. El Estrasburgo anunció la llegada de Giovanni Reyna, procedente del Borussia Mönchengladbach, con un contrato firmado hasta 2031. El centrocampista internacional estadounidense fue presentado oficialmente en las redes del club.
Apuesta de futuro en el Camp Nou. El Barcelona aseguró la contratación de Jesse Bisiwu, atacante belga de 18 años, con un vínculo hasta 2031. La entidad catalana suma así una nueva promesa juvenil para reforzar su proyecto deportivo.
Propuesta desde Italia por Nahuel Molina. La Roma ofreció 17 millones de euros más bonos al Atlético de Madrid para concretar el traspaso del lateral. Según Matteo Moretto, la directiva del club giallorosso busca cerrar pronto el acuerdo contractual.
Oferta millonaria en la Premier League. El Manchester City está dispuesto a desembolsar 70 millones de libras para fichar a Pedro Neto. La propuesta por el extremo portugués ya fue enviada a las oficinas del Chelsea.
Movimiento entre clubes vinculados. Filip Jorgensen saldrá a préstamo del Chelsea con destino al RC Strasbourg sin opción de compra. La información fue adelantada por el periodista especializado Fabrizio Romano.
A un paso de cerrar a Bruno Guimarães. Arsenal y Newcastle ultimaron los detalles para el traspaso del mediocampista brasileño en una cifra cercana a los 80 millones. El jugador permanece a la espera de la autorización final para sus pruebas médicas.
Acuerdo cerrado para la cesión de Rafa Mir. El Sevilla pactó con el Aris FC el préstamo del delantero, incluyendo una opción de compra formal para el cuadro griego. El atacante venía de jugar cedido en el Valencia y el Elche.
Pacto cerrado para Yan Couto. El Borussia Dortmund acordó el préstamo del lateral al Como por 2 millones de euros con opción de compra de 20 millones. El brasileño viajará a Italia para someterse a los exámenes médicos.
Postura firme de Rodri. El centrocampista del Manchester City descartó la opción de ir al Barcelona y solo contempla al Real Madrid si sale de Inglaterra. El diario AS desmintió los rumores sobre un posible traspaso al cuadro azulgrana.
Renovación millonaria de Depay. El Corinthians aseguró la continuidad del neerlandés Memphis con un contrato de 12 millones de euros y cuantiosos beneficios. Según Gazeta Esportiva, el club incluyó un palco, uso del estadio y pago de deudas.
Prioridad para el Aston Villa. Unai Emery busca concretar el fichaje del canterano Marc Bernal y presentó una oferta cercana a los 35 millones de euros. Según The Sun, los Villans lideran la puja pese al interés de otros clubes.
Propuesta formal por Nicolas Jackson. El Tottenham alista 60 millones de euros para adquirir la ficha del delantero, quien no cuenta para el Chelsea. Esta semana será crucial para definir su llegada como referente de ataque en Londres.
Incertidumbre sobre el futuro de Neymar. Pese a retirarse de la selección brasileña, el atacante descartó colgar las botas al confirmar su contrato con el Santos hasta diciembre. "Después de eso consideraré mis opciones: quedarme, irme, retirarme... ¡No lo sé!", declaró.
Continuidad confirmada en el City. Mateo Kovacic aseguró que no dejará el club tras conversar con su entrenador Enzo Maresca. "Fue importante escuchar que el club cuenta conmigo, que él cuenta conmigo, y ahora me toca a mí dar lo mejor", afirmó.