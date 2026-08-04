Menjívar y Edwin fueron sorprendidos y fan robó suspiros: Olimpia voló a Panamá

¡Olimpia voló a Panamá! El Rey de Copas viajó a Panamá para encarar la segunda jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Aquí te contamos los detalles.
Olimpia está listo. El Rey de Copas viajó este martes rumbo a Panamá, para encarar el partido de la fecha dos de la Copa Centroamericana.
Eduardo Espinel encabezó el viaje del Rey de Copas desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola. El león viajó a buena mañana.
Edwin Rodríguez fue el jugador más buscado por las personas que estaban presentes en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Édrick Menjívar atendió a los medios de prensa en la previa del compromiso entre Olimpia vs UMECIT.
Michaell Chirinos es uno de los 11 titulares fijos que tiene Olimpia para los partidos importantes.
Olimpia viene de conquistar su tercer triunfo consecutivo en la nueva temporada. El Rey León quiere un cuarto triunfo.
El león enfrentará este miércoles al UMECIT de Panamá en la segunda jornada de la Copa Centroamericana. El cotejo arranca a las 6 de la tarde.
Los jugadores de Olimpia al momento de sellar el pasaporte en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Nicolás Dibble y Emanuel Hernández viajaron juntos rumbo a Panamá, donde Olimpia hará la primera visita en la Copa Centroamericana.
Édrick Menjívar fue captado con esta fan del Olimpia. El guardián merengue vive un buen arranque de campeonato.
Édrick Menjívar es uno de los capitanes de Olimpia y aseveró que el león va por el triunfo ante UMECIT de Panamá.
Edwin Rodríguez posó para el LENTE DE DIARIO DIEZ antes de salir rumbo a Panamá.
La fan olimpista también se acercó para sacarse una postal con Félix García, lateral derecho de Olimpia.
Yustin Arboleda conversa con nuestro corresponsal Carlos Castellanos en la previa del viaje merengue a Panamá.
Edwin Lobo sumó minutos ante Lobos UPNFM en la fecha uno del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Clinton Bennett sería uno de los titulares de Olimpia ante el conjunto panameño en la fecha dos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
José Raúl García también apunta a una nueva titularidad con Olimpia en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Eduardo Espinel se tomó una postal con este hincha de Olimpia en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
El Rey León quiere sumar tres puntos para acercarse a la clasificación de cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Los juveniles de Olimpia están contentos al seguir sumando minutos en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Onan Rodríguez y Jack Baptiste conversan previo a su salida al país centroamericana de Panamá.
Los jugadores de Olimpia realizaron el prechequeo en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
Eduardo Espinel quiere el cuarto triunfo consecutivo con Olimpia en la actual campaña.