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Menjívar y Edwin fueron sorprendidos y fan robó suspiros: Olimpia voló a Panamá

Así fue la salida de Olimpia rumbo a Panamá para encarar la segunda jornada de la Copa Centroamericana.

04 de agosto de 2026 a las 11:18
Menjívar y Edwin fueron sorprendidos y fan robó suspiros: Olimpia voló a Panamá
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¡Olimpia voló a Panamá! El Rey de Copas viajó a Panamá para encarar la segunda jornada de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Aquí te contamos los detalles.

 FOTOS: ESTALIN IRÍAS
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Olimpia está listo. El Rey de Copas viajó este martes rumbo a Panamá, para encarar el partido de la fecha dos de la Copa Centroamericana.
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Eduardo Espinel encabezó el viaje del Rey de Copas desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola. El león viajó a buena mañana.
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Edwin Rodríguez fue el jugador más buscado por las personas que estaban presentes en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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Édrick Menjívar atendió a los medios de prensa en la previa del compromiso entre Olimpia vs UMECIT.
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Michaell Chirinos es uno de los 11 titulares fijos que tiene Olimpia para los partidos importantes.

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Olimpia viene de conquistar su tercer triunfo consecutivo en la nueva temporada. El Rey León quiere un cuarto triunfo.
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El león enfrentará este miércoles al UMECIT de Panamá en la segunda jornada de la Copa Centroamericana. El cotejo arranca a las 6 de la tarde.
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Los jugadores de Olimpia al momento de sellar el pasaporte en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

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Nicolás Dibble y Emanuel Hernández viajaron juntos rumbo a Panamá, donde Olimpia hará la primera visita en la Copa Centroamericana.
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Édrick Menjívar fue captado con esta fan del Olimpia. El guardián merengue vive un buen arranque de campeonato.
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Édrick Menjívar es uno de los capitanes de Olimpia y aseveró que el león va por el triunfo ante UMECIT de Panamá.
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Edwin Rodríguez posó para el LENTE DE DIARIO DIEZ antes de salir rumbo a Panamá.
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La fan olimpista también se acercó para sacarse una postal con Félix García, lateral derecho de Olimpia.
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Yustin Arboleda conversa con nuestro corresponsal Carlos Castellanos en la previa del viaje merengue a Panamá.
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Edwin Lobo sumó minutos ante Lobos UPNFM en la fecha uno del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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Clinton Bennett sería uno de los titulares de Olimpia ante el conjunto panameño en la fecha dos de la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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José Raúl García también apunta a una nueva titularidad con Olimpia en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Eduardo Espinel se tomó una postal con este hincha de Olimpia en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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El Rey León quiere sumar tres puntos para acercarse a la clasificación de cuartos de final de la Copa Centroamericana.

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Los juveniles de Olimpia están contentos al seguir sumando minutos en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
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Onan Rodríguez y Jack Baptiste conversan previo a su salida al país centroamericana de Panamá.
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Los jugadores de Olimpia realizaron el prechequeo en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.
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Eduardo Espinel quiere el cuarto triunfo consecutivo con Olimpia en la actual campaña.

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