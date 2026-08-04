CR7 escuchó que llamaron gorda a Georgina y dijo lo que pocos se animan: "Me preocupa..."

El Mundo ha dado a conoce la reacción que ha tenido Cristiano Ronaldo luego que llamaran gorda a Georgina Rodríguez. El astro portugués no dudó en responder.
Una conversación privada que Georgina Rodríguez mantuvo con Cristiano Ronaldo se ha convertido en un alegato contra la presión estética y en una declaración de amor. La modelo ha querido dar un paso al frente tras ser el centro de atención mediático por su imagen.
Después de que unas fotografías tomadas durante sus vacaciones provocaran otra oleada de comentarios sobre su aspecto físico, la modelo ha decidido compartir con sus seguidores la preocupación que le confesó al futbolista y la respuesta que recibió de él.
La empresaria, que acaba de lanzar Mimoa, su propia firma de ropa deportiva, reconoce que la exposición constante le da a la gente la sensación de que pueden opinar de todo, incluso de su físico. Su testimonio refleja el impacto del escrutinio en las redes sociales.
Sobre la repercusión mediática del momento, la influencer ha expresado abiertamente su malestar: "Estos días he visto todo tipo de comentarios sobre unas fotos mías en un barco. Unos opinan sobre mi cuerpo, otros me defienden...".
Ante el constante juicio público, Georgina se apoyó en el futbolista buscando refugio y consuelo en su entorno más íntimo. En un gesto de complicidad, quiso compartir con su pareja el peso emocional que le provocaban las críticas recibidas.
"Lo estuve comentando con Cris y le dije: 'Me preocupa que ahora me estén llamando gorda, porque vivo de mi imagen'". La respuesta del astro portugués no se hizo esperar para devolverle la tranquilidad en un momento tan vulnerable.
Y él me respondió: "Tú no vives de tu imagen. Tú vives de lo que eres. Una mujer perfecta. Guapa, con un cuerpazo, madre, buena persona, exitosa y que vive la vida con amor. ¿Qué más quieres? Es normal que te envidien".
La conversación, cuenta, cree que representa lo que todos le pedimos al amor. "A veces necesitamos que alguien nos recuerde lo que de verdad importa", reflexiona tras hacer públicas las reconfortantes palabras de su pareja.
En realidad, explica, su mayor inquietud no tiene que ver con ella, sino con la educación que quiere transmitir a sus hijos y la imagen que quiere dar a los demás. El impacto de los estereotipos en las futuras generaciones centra su inquietud.
"Soy madre de seis hijos maravillosos, tres son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles, junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre, es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", afirma de forma tajante.
"Esa pequeña dosis de psicología positiva que intento regalarles cada día también me ayuda a mí a seguir orientándome en este mundo de tanta fantasía". Con estas palabras remarca la importancia del trabajo interior diario frente a la superficialidad exterior.
La influencer lamenta que todos los veranos se repitan las mismas críticas a su cuerpo. "Cada año mi cuerpo vuelve a ser noticia". Lanza varias preguntas: "¿Dónde está el estándar? ¿Quién decide cuál es el cuerpo correcto? ¿De verdad seguimos pensando que la felicidad tiene una talla?".
La modelo aprovecha para aclarar qué papel juega la actividad física en su vida cotidiana y en su salud mental. Explica que el deporte no tiene por qué ser superficial, que para ella tiene sentido y va mucho más allá de un resultado estético.
"Yo entreno porque me hace feliz. Porque me apasiona. Porque esa hora en el gimnasio es uno de los mejores momentos de mi día. Me da salud, paz mental, disciplina, energía y bienestar. Nunca ha sido una lucha por adelgazar; siempre ha sido una forma de cuidar de mí".