CR7 escuchó que llamaron gorda a Georgina y dijo lo que pocos se animan: "Me preocupa..."

"Soy madre de seis hijos maravillosos, tres son niñas que algún día serán grandes mujeres. Y si hay algo que deseo enseñarles, junto a Cris, de quien me siento profundamente orgullosa por los valores que transmite como padre y como hombre, es que el valor de una persona jamás puede depender de un físico ni de la opinión de desconocidos", afirma de forma tajante.