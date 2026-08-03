Olimpia apuesta por su cantera: Espinel abre las puertas a una nueva generación

Olimpia apuesta por su cantera: conoce a la nueva camada que ilusiona al olimpismo para las próximas temporadas a nivel nacional e internacional.
Eduardo Espinel: El director técnico ha priorizado la sangre nueva en Olimpia para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Jainer Bermúdez - 17 (Extremo izquierdo): Fichó por Olimpia para el Apertura y la Copa Centroamericana. Llegó procedente del Choloma tras destacar en el torneo Clausura.
David Flores - 18 (Delantero): El atacante hondureño ya festejó en la Liga Nacional de Honduras y acaba de jugar el Premundial de Concacaf.
Bryan Cortés - 18 (Extremo derecho): Formado en las reservas del Olimpia y es llamado el "Nuevo Michaell Chirinos" del Olimpia.
Didier Paguada - 20 (volante de marca): El mediocampista ya tiene experiencia en la Liga Nacional de Honduras. Formado en las Fuerzas Básicas del Rey de Copas.
Yensel Morales - 17 (lateral derecho): El León Indomable prioriza su ADN en los costados y uno de ellos es Yensel Morales, otra de las joyas merengues.
Anthony Ortiz - 19 (Lateral izquierdo): Debutó con el león en el torneo Clausura, concretamente contra Lobos UPNFM de Tegucigalpa.
Edwin Lobo - 21 (Lateral derecho): Debutó bajo el mando de Pedro Troglio y ya es uno de los hombres de confianza de Eduardo Espinel en el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Raúl García - 22 (Contención): El mediocampista de marca tiene amplia experiencia en torneos nacionales e internacionales. Además, ya recibió convocatorias con la Selección Nacional.
Denzel Cruz Arzú - 17 (Defensa central): El zaguero quiere sumar minutos con el equipo más laureado de Honduras.
Félix García - 22 (Lateral derecho): Ya tiene un Mundial juvenil en sus espaldas y mantiene la pelea por el costado derecho con Kevin Guity.
Jeremy Rodríguez - 16 (Delantero): El isleño se estrenó como goleador de Olimpia ante Lobos UPNFM en la jornada 1 del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Eduardo Romero - 17 (Mediapunta): El canterano del Olimpia debutó oficialmente con el primer equipo durante la victoria 2-0 frente al Deportivo Mixco por la fecha 1 de la Copa Centroamericana.
Cristian Canales - 19 (Defensa central): El zaguero defensivo es otro de los rostros nuevos del Rey León para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Olimpia está realizando un cambio generacional con sus nuevas promesas para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana de la Concacaf.
Jeremy Rodríguez anotó doblete con Olimpia ante Lobos UPNFM. Una postal con ADN nuevo en el Rey de Copas de Honduras.