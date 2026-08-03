Real Madrid anuncia salidas y Chelsea sorprende; 35 millones por figura del Barça

BOMBA / José Félix Díaz, director del diario AS, confirma que Mikel Arteta se ha comunicado con Vinicius para garantizarle que el proyecto del Arsenal girará alrededor de él. Los 'Gunners' están dispuestos a pagar lo que haga falta por el fichaje del brasileño, que afronta su último año de contrato con el Real Madrid y sigue sin renovar. Hasta 150 millones de euros podría ofrecer el club inglés por la contratación del delantero.