Real Madrid anuncia salidas y Chelsea sorprende; 35 millones por figura del Barça

Las principales novedades en el mercado de fichajes de Europa: Real Madrid confirmó bajas y Chelsea sorprende con su nuevo refuerzo. Las ofertas que llegaron al Barcelona y el destino que tendría Rashford.
El periodista Fabrizio Romano explica que se iniciaron negociaciones entre Liverpool y PSG por Bradley Barcola. La oferta inicial de los 'Reds' supera los 100 millones de euros, pero aún está lejos de las peticiones del cuadro francés. El atacante tiene decidido marcharse a Anfield, pero ambos clubes todavía no llegan a un acuerdo por su traspaso.
OFICIAL / Maxi Araújo renueva con el Sporting de Portugal. El extremo uruguayo extendió su contrato hasta 2030 y se convierte en el jugador mejor pagado del club, aunque su cláusula se mantiene en 80 millones de euros.
OFICIAL / Joao Mario cambia la Juventus por la Fiorentina. El lateral portugués se va cedido al cuadro violeta a cambio de 1,5 millones de euros por una temporada. Competirá en el carril derecho con el español Álex Jiménez.
OFICIAL / Villarreal refuerza la portería y confirmó la llegada de Péter Gulácsi. El guardameta húngaro se incorpora al 'Submarino amarillo' a sus 36 años procedente del Leipzig y disputará la titularidad con Luiz Júnior.
OFICIAL / Vozinha aterrizó anoche en Chile y esta mañana pasó el reconocimiento médico con el Colo Colo. El guardameta de Cabo Verde firmará un contrato inicial por seis meses, con una opción de extenderlo hasta finales de 2027 o por un total de 18 meses según su rendimiento.
Al Hilal está interesado en Jack Grealish, que la temporada pasada estuvo cedido en el Everton. El volante inglés pertenece al Manchester City, pero tampoco entra en los planes de Enzo Maresca y podría salir del club en este mercado de verano, según The Sun.
OFICIAL / Tras los fichajes de Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Danny Welbeck, Valentín Barco, entre otros, el Chelsea ahora sorprende con su nueva contratación: Jordan Henderson. El exmediocampista del Liverpool llega a los 'Blues' con 36 años luego de quedar libre del Brentford y firma un contrato por dos temporadas.
Por su parte, Trevoh Chalobah dejará el Chelsea para defender al Como de Cesc Fábregas. Fabrizio Romano revela que el acuerdo se ha cerrado en unos 30 millones de euros y el zaguero inglés alista las maletas para viajar a Italia.
BOMBA / El periodista David Ornstein dio a conocer que el Arsenal alcanzó un acuerdo con Newcastle por el traspaso de Bruno Guimaraes. La oferta de los 'Gunners' supera los 70 millones de euros y se espera que el volante brasileño pueda pasar el reconocimiento médico este mismo martes.
De acuerdo con The Sun, el Aston Villa lanzará una oferta de 35 millones de euros al Barcelona por Marc Bernal, mientras que Manchester City también ha preguntado por él. Su contrato con los azulgranas expira hasta 2029 y la temporada pasada disputó 33 encuentros en los que anotó cinco goles y dio una asistencia.
OFICIAL / Después de pagar 32 millones de euros al Genk, el Borussia Dortmund confirmó la llegadade Kostas Karetsas. El mediocampista griego, de 18 años, firma un contrato de larga duración, hasta junio de 2031.
OFICIAL / Adrián San Miguel se pasa a los despachos. El arquero español colgó los guantes al finalizar la temporada pasada y el Betis anuncia que se incorpora a la estructura de la dirección deportiva. Desempeñará funciones de coordinación deportiva e institucional.
El Leipzig confirmó por primera vez que todavía no hay trato cerrado con el Real Madrid por Yan Diomande. "El acuerdo no está cerrado. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa. Por hoy no se espera ningún avance", dijo Marcel Schäfer, director deportivo del club alemán.
El Milan rechaza al Fenerbahce. Los turcos están interesados en Rafael Leao, pero la propuesta de cesión con opción de compra no ha sido aceptada por los italianos. Las conversaciones todavía siguen, pero esta vía no está contemplada.
Informa Fabrizio Romano que el Inter tomará esta semana la decisión final sobre el fichaje del 'Cuti' Romero. No hay inconvenientes con el Tottenham por la cantidad del traspaso y el defensor argentino pide el mismo salario que percibe en Inglaterra (11,40 millones de euros al año).
Tras la oferta de 33 millones de euros presentada ayer al Parma, el PSG quiere cerrar el fichaje de Zion Suzuki cuanto antes. Fabrizio Romano asegura que las negociaciones con el portero japonés continuarán durante esta semana y que el conjunto parisino "está definitivamente por delante de los otros clubes interesados.".
OFICIAL / Lukas Hornicek atajará para el Newcastle. Las 'Urracas' confirmaron el fichaje del portero checo para las próximas cinco temporadas. Con 24 años, llega desde el Sporting de Braga y estuvo presente en el Mundial con su selección.
OFICIAL / Real Madrid anunció la salida de Gonzalo García rumbo al Fulham y el club inglés también confirma su llegada. Los blancos ingresan unos 40 millones de euros por su venta y mantiene el 30% de los derechos del delantero. Firma hasta junio de 2031.
OFICIAL / El Fulham también se queda con César Palacios, procedente del Real Madrid. El volante español se une al cuadro inglés por 10 millones de euros y traspasa el 70% de sus derechos federativos. Ambos jugadores fueron una petición expresa del técnico Álvaro Arbeloa.
Fabrizio Romano descarta que el Inter Miami esté en negociaciones con Kevin De Bruyne. El volante belga afronta su último año de contrato con el Napoli, pero su deseo es renovarlo y podría hacerlo en cualquier momento.
OFICIAL / Edin Dzeko renovó su contrato por una temporada más con el Schalke 04, extendiendo su vínculo hasta el verano de 2027. El delantero bosnio, de 40 años, todavía no tiene intenciones de colgar los botines.
BOMBA / José Félix Díaz, director del diario AS, confirma que Mikel Arteta se ha comunicado con Vinicius para garantizarle que el proyecto del Arsenal girará alrededor de él. Los 'Gunners' están dispuestos a pagar lo que haga falta por el fichaje del brasileño, que afronta su último año de contrato con el Real Madrid y sigue sin renovar. Hasta 150 millones de euros podría ofrecer el club inglés por la contratación del delantero.
OFICIAL / La Federación de Fútbol de los Estados Unidos anunció la renovación de Mauricio Pochettino. El técnico argentino seguirá dirigiendo al combinado nacional por los menos hasta después del Mundial 2030.
The Sun publica que Fenerbahce añadió a su lista a Marcus Rashford. La entidad turca ha contactado con los agentes del delantero y se está preparando para hacer una oferta importante. Tras terminae su cesión con el Barcelona tuvo que volver al Manchester United, pero no entra en los planes de Michael Carrick.
El periodista Florian Plettenberg señala que ya habría un acuerdo entre el Manchester City y Bouaddi en términos personales. El club inglés ahora está en negociaciones con el Lille para su traspaso. Un paso más para cubrir una posible salida de Rodri al Real Madrid.
El futuro de Endrick a estas horas es incierto. El delantero brasileño quiere convencer a Mourinho, pero no se descarta una salida. La Gazzetta dello Sport asegura que la Roma va con todo por su fichaje y desearía cerrar una operación al estilo Nico Paz en el Como. El Real Madrid está a la espera de momento.
Según informa el diario Sport, el Barcelona confía en cerrar el fichaje permanente de Joao Cancelo esta misma semana. El portugués dejará el Al Hilal y la operación se podría cerrar en unos 10 millones de euros. Con esta llegada, Hansi Flick tendría así al lateral derecho que quiere para complementar a Koundé.
Luis Enrique desea el fichaje de Ferran Torres para su PSG y el delantero habló de su situación. "El Barça debe demostrar que me quiere, pueden venir a negociar para la renovación. Cada vez que estos equipos (PSG) te quieren, es bueno. Tengo un contrato con el Barça hasta el 2027. Es verdad que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, pero lo positivo es que como tengo un contrato, puedo esperar y decidir por mí mismo".
El técnico Hansi Flick atendió a los medios y fue consultado sobre la posibilidad de fichar un '9' para el Barcelona. "Tenemos que esperar. Tengo mucha confianza en Deco, sabemos que tenemos que hacer algo. También depende de Ferrán Torres, ya veremos", explicó.