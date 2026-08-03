Descartan fichar a Julián Álvarez y filtran el plan del Barcelona que Atlético ya sabe

A Julián Álvarez se le va acercando la hora para saber dónde va a jugar la siguiente temporada. Un club que mostró interés en ficharlo descartó su llegada y ahora el Barcelona tiene un plan para poder concretar todo.
Julián Álvarez disfruta de sus últimos días de vacaciones tras lograr el subcampeonato del mundo con Argentina. Sin embargo, no descuida su puesta a punto física y cumple con el plan de trabajo enviado por el Atlético de Madrid
El delantero debe presentarse el próximo lunes a los entrenamientos bajo las órdenes de Diego Simeone. En el club madrileño confían en que se sumará a la pretemporada a pesar de que su futuro aún no está definido.
Esta postura del club inglés descartó la opción que más seducía a la directiva del Atlético de Madrid. Los dirigentes españoles preferían vender al atacante al fútbol exterior antes que reforzar a un rival directo.
Sin el conjunto de Londres en el camino, el panorama quedó reducido a dos opciones claras. El futuro del exjugador de River Plate se decidirá únicamente entre el Atlético de Madrid y el Barcelona.
Hasta el momento, la directiva del equipo capitalino no ha aceptado la oferta formal de 100 millones presentada por el club catalán. Todo indica que el caso se resolverá de forma definitiva cuando el jugador regrese a Madrid.
Desde sus declaraciones públicas durante el Mundial 2026, tras vencer a Austria, Julián no volvió a hablar. El futbolista eligió el silencio y evitó cualquier gesto de rebeldía en este proceso.
El atacante se comporta con absoluta normalidad y cumple al pie de la letra con la rutina física asignada. Su mente está enfocada en llegar en gran forma al inicio de los trabajos la próxima semana.
Por su parte, en las oficinas del Barcelona no esperan ninguna nueva manifestación pública por parte del jugador. Entienden que el delantero ya dejó clara su postura y prefieren mantener la calma. Eson sí, no pretenden aumentar la oferta de 100 millones, al menos por ahora.
En el club azulgrana confían en que Julián pueda dialogar directamente con la dirigencia del Atlético. Esperan que su charla al regresar de las vacaciones ayude a destrabar la postura del equipo madrileño.
Para avanzar en la operación, los representantes del atacante concretarán un viaje clave esta misma semana. Los agentes se trasladarán a la ciudad catalana para reunirse cara a cara con la directiva culé, indican desde El Desmarque.
El objetivo principal de este encuentro será trazar una estrategia definitiva para concretar el traspaso. Ambos lados buscan afinar los detalles para presentar una propuesta que logre convencer al Atlético.
Los próximos días serán cruciales para conocer qué camiseta vestirá la "Araña" en la nueva temporada. Por ahora, el jugador se prepara con profesionalismo mientras aguarda la resolución de su novela.