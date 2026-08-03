Vozinha llegó a Chile: su reacción y así fue recibido por hinchas de Colo Colo

El salario de Vozinha en Colo Colo será de aproximadamente 47 millones de pesos chilenos al mes, lo que equivale a unos 50,000 dólares. Aunque es un salto económico histórico para su carrera (triplicando lo que ganaba en el Chaves de Portugal), se ubica en un nivel intermedio del club. Representa poco más del 40% de lo que recibe Arturo Vidal, quien lidera el plantel con 114 millones de pesos mensuales.