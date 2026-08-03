Vozinha llegó a Chile: su reacción y así fue recibido por hinchas de Colo Colo

Se acabó la novela: Vozinha finalmente atajará en Colo Colo y así fue su llegada a Chile. El contrato que firmará este lunes el portero de Cabo Verde y su salario.
Luego de los fuertes rumores que circularon con un posible desplante al Colo Colo, Vozinha aterrizó anoche en Santiago, la capital de Chile, para concretar su fichaje por el 'Cacique' y aseguró sentirse muy feliz por esta nueva etapa de su carrera.
Clubes como el Berkane de Marruecos y hasta el Querétaro de México habrían intentado que el arquero de Cabo de Verde rompiera su acuerdo verbal con el Colo Colo, pero finalmente llegó a tierras chilenas y desató una locura entre los hinchas.
Cientos de aficionados del conjunto albo esperaron el arribo del portero que brilló en la Copa del Mundo. Cabe recordar que Vozinha disputó dicho torneo sin equipo tras terminar su contrato con el Cháves de la segunda división portuguesa el pasado 30 de junio.
Vozinha viajó desde Madrid al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, donde fue recibido por un animado grupo de fanáticos chilenos y de esta manera le puso fin a todas las especulaciones sobre su futuro.
En las afueras del aeropuerto, una bandera de Cabo Verde fue enarbolada con la figura del guardamente entre y los aficionados coreaban su nombre y entonaban cánticos del Colo Colo.
Vozinha apareció ante los entusiastas hinchas y un nutrido número de periodistas hacia las 9:03 PM de Chile. El arquero de 40 años llegó muy ilusionado para afrontar la que sería su última etapa como profesional.
Tuvo dos retrasos consecutivos en su fecha de llegada al país, debido a la demora en el trámite de los documentos de su visado y a que tenía asuntos personales para resolver.
Su desempeño en Estados Unidos lo catapultó a la fama mundial, tras brillar en el empate sin goles ante la ahora campeona España, y contra la finalista Argentina, con la que perdió 3-2 en la prórroga de los 16avos de final.
Colo Colo consiguió que Vozinha pueda usar su apodo en el camiseta del equipo, luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) votara, de manera extraordinaria, para modificar el reglamento del campeonato chileno que lo prohibía.
El contrato que firmará el arquero caboverdiano con el 'Cacique' es por seis meses (hasta finales de 2026), con una opción de extenderlo por un año más hasta diciembre de 2027.
El salario de Vozinha en Colo Colo será de aproximadamente 47 millones de pesos chilenos al mes, lo que equivale a unos 50,000 dólares. Aunque es un salto económico histórico para su carrera (triplicando lo que ganaba en el Chaves de Portugal), se ubica en un nivel intermedio del club. Representa poco más del 40% de lo que recibe Arturo Vidal, quien lidera el plantel con 114 millones de pesos mensuales.
"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme", declaró el hombre que se perfila como flamante refuerzo del Colo Colo.
Tras superar días de retraso en sus trámites de visado, el portero aterrizó en Santiago y sus seguidores colapsaron el aeropuerto entre cánticos, banderas de Cabo Verde y lienzos para recibirlo como un verdadero héroe.
Gran parte de la hinchada se muestra muy entusiasmada debido a que Vozinha viene de ser elegido en el Once Ideal del Mundial 2026 por la propia votación de los fanáticos de la FIFA, maravillando a todos con actuaciones épicas contra grandes potencias.
Sin embargo, el sector más crítico de la afición de Colo Colo siente que este fichaje es innecesario y se trata principalmente de una estrategia de marketing.