La decisión de Real Madrid con Endrick, la bomba de PSG y los fichajes oficiales

Viajaron a ver a Endrick para ficharlo y Real Madrid ha tomado una decisión clara. Dibu Martínez fue rechazado y vean la bomba que prepara el PSG. La oferta ya fue hecha.
La Juventus descarta al 'Dibu' Martínez. La Juventus ha decidido cancelar las negociaciones por el portero argentino. Según Fabrizio Romano, el club italiano comunicó al Aston Villa que renuncia al traspaso debido a su elevado precio.
Miguel Gutiérrez ficha por el Leverkusen. El Bayer Leverkusen ha cerrado el fichaje del lateral español por 30 millones de euros, procedente del Nápoles. Según Fabrizio Romano, llega para sustituir a Alejandro Grimaldo.
El Barça fija el precio de Ferran Torres. El Barcelona pide 55 millones de euros para vender al delantero al Paris Saint-Germain. Según Foot Mercato, las negociaciones continúan y la próxima semana será clave para definir su futuro.
Yanis Musuayi se une al Levante. El conjunto donde aún pertenece el hondureño Kervin Arriaga hizo oficial la llegada del atacante belga de 19 años procedente del Brujas. El club anunció en sus redes sociales que el joven talento ha firmado un contrato hasta junio de 2030.
El Manchester United busca a Lewis Hall. El equipo rojo quiere fichar al lateral izquierdo cotizado en 60 millones de libras por el Newcastle. Según TEAMtalk, el jugador desea ir a Old Trafford y la oferta se está preparando.
El PSG presenta oferta por Suzuki. El Paris Saint-Germain ha enviado una oferta de 33 millones de euros al Parma por el guardameta japonés. Según Fabrizio Romano, los franceses se adelantan a la Juventus para reforzar su portería.
Bruno Guimarães, muy cerca del Arsenal. El actual campeón de la Premier League está a punto de concretar el traspaso del centrocampista brasileño Bruno Guimarães. Según Matteo Moretto, el acuerdo con el Newcastle se cerraría por 80 millones de euros.
La Roma oficializa a Konstantinos Koulierakis. La Roma anunció de forma oficial en sus redes la llegada del defensa griego procedente del Wolfsburgo. El futbolista ha firmado un contrato a largo plazo hasta junio de 2031.
Mykhaylo Mudryk viaja para unirse al Chelsea. El extremo ucraniano viaja a Hong Kong para integrarse al Chelsea de Xabi Alonso. Según Fabrizio Romano, el atacante estará disponible de inmediato bajo el mando del técnico español.
Liverpool y PSG no entrarán por Yan Diomande. El Liverpool y el PSG no ofertarán por el costamarfileño a pesar de las demoras de la negociación. Según TEAMtalk, ambos clubes dejan vía libre al Real Madrid, que sigue bien situado para ficharlo.
Juanlu pone rumbo a la Premier League. El español se alista para pasar las pruebas médicas con el Bournemouth tras un acuerdo definitivo. Según Fabrizio Romano, el Sevilla recibirá 11 millones fijos más 2 millones en variables por el lateral.
Enes Ünal entra en los planes del Sevilla. El cuadro andaluz preguntó al Bournemouth por el delantero turco tras avanzar la venta de Juanlu. Según Matteo Moretto, el atacante también ha despertado el interés reciente del Getafe y del Alavés.
El Como acelera por Yan Couto. El club italiano negocia los detalles finales para fichar al lateral brasileño del Borussia Dortmund. Según Fabrizio Romano, la operación entra en la fase decisiva evaluando una opción de compra.
El guardameta de Cabo Verde, Vozinha, viaja hacia Chile para completar su traspaso al Colo Colo. Según Fabrizio Romano, el jugador declinó la opción de ir a Marruecos para cerrar esta llegada.
El Racing consulta por Dani Parejo. Uno de los ascendidos analiza la incorporación del experimentado centrocampista actualmente en el Villarreal. Según Matteo Moretto, el club cántabro lo contempla entre sus prioridades.
Pep Chavarría, traspaso récord al Chelsea. El conjunto Blue ultima el fichaje del lateral por 25 millones de euros más variables. Según Matteo Moretto, esta salida del Rayo Vallecano se convertirá en la venta más cara de su historia.
Jordan Henderson, muy próximo al Chelsea. El centrocampista inglés pasó la revisión médica y se encamina a firmar con los azules. Según Ben Jacobs, su llegada al equipo dirigido por Xabi Alonso se anunciará en breve.
La Juventus asegura al joven Kerim Alajbegovic. Abonará cerca de 35 millones de euros al Bayer Leverkusen por la perla bosnia de 18 años.. El club confirmó que el extremo, figura mundialista, firmó hasta 2031.
La Juventus adquiere a Kolo Muani. Ya se cerró la compra definitiva del delantero francés por 50 millones de euros pagados al PSG. De este modo, el atacante regresa en propiedad al cuadro italiano.
Lucas Herrington refuerza al Hull City. El cuadro inglés acordó el traspaso del central australiano de 18 años por unos 25 millones de euros con Colorado Rapids. El joven defensor internacional se sumará al club inglés.
El Chelsea anunció el fichaje del argentino Valentín Barco tras abonar 35 millones de euros al Estrasburgo. El polivalente jugador llega para sumar alternativas al plantel de Xabi Alonso.
La Roma muestra interés por Endrick. El cuadro italiano busca lograr la cesión con opción de compra del joven delantero brasileño Endrick. Según La Gazzetta, la directiva viajó a Madrid, pero el club blanco no está dispuesto a negociar su salida.
El Bayern vigila de cerca a Benjamin Sesko. En Múnich siguen atentamente al delantero como posible relevo a futuro para Harry Kane. El club alemán busca asegurar alternativas de ataque a corto y mediano plazo.