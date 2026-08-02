¿Quién era la pelirroja? Juticalpa sorprende con su bus e hinchas del Motagua causan furor

¡Tremendo ambientazo en Catacamas! Hinchas sorprenden con belleza y bus del Juticalpa causa sorpresa en el Estadio Rubén Guifarro.
El Estadio Rubén Guifarro abrió sus puertas para el compromiso entre Motagua vs Juticalpa por la fecha 1 del torneo Apertura.
Motagua llegó dos horas antes del inicio del compromiso ante los canecheros en Catacamas, Olancho.
Juticalpa y su bonito bus en el que arribó al Estadio Rubén Guifarro de Catacamas.
La pelirroja robó suspiros para muchos aficionados que estaban disfrutando de la previa del Motagua vs Juticalpa.
¡Me enamoré! La belleza catracha siempre sorprende en todas las canchas del país. Qué bonito es lo bonito.
La hinchada del Motagua llegó vestido con la camiseta del mimado para apoyar a su club en el Estadio Rubén Guifarro.
Una postal del Estadio Rubén Guifarro que albergará el Motagua vs Juticalpa por la fecha 1 del torneo Apertura.
Insisto, el bus del Juticalpa es uno de los más bonitos en la Liga Nacional de Honduras.
DIARIO DIEZ captó todas las impresiones en la previa del Motagua vs Juticalpa en el estadio Rubén Guifarro.
La Liga Hondubet continúa con su tercer partido en la jornada inaugural del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Juticalpa quiere darle el batacazo al Motagua en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas.
Nuestro enviado Erlin Varela aprovechó para sacarse una celebración en el Estadio Rubén Guifarro. ¿A qué club le irá?
Luis Ortiz y Óscar Discua fueron captados por el LENTE DE DIARIO DIEZ en el Estadio Rubén Guifarro.
Rodrigo Gómez busca recuperar la titularidad en el Motagua. El argentino es una pieza clave en el engranaje del mimado.
Las lindas catrachos que estarán presentes en el Estadio Rubén Guifarro que vuelve a abrir sus puertas para un partido de Liga Nacional.
Este niño se puso la indumentaria de su equipo favorito. Quiere un triunfo del mimado de la afición.
Nuestro corresponsal Erlin Varela captó los detalles en la previa del Motagua vs Juticalpa.