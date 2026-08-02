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¿Quién era la pelirroja? Juticalpa sorprende con su bus e hinchas del Motagua causan furor

Las postales del ambiente previo del partido entre Motagua vs Juticalpa por la Liga Hondubet.

02 de agosto de 2026 a las 12:02
¿Quién era la pelirroja? Juticalpa sorprende con su bus e hinchas del Motagua causan furor
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¡Tremendo ambientazo en Catacamas! Hinchas sorprenden con belleza y bus del Juticalpa causa sorpresa en el Estadio Rubén Guifarro.

FOTOS: ALEX PÉREZ
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El Estadio Rubén Guifarro abrió sus puertas para el compromiso entre Motagua vs Juticalpa por la fecha 1 del torneo Apertura.
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Motagua llegó dos horas antes del inicio del compromiso ante los canecheros en Catacamas, Olancho.
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Juticalpa y su bonito bus en el que arribó al Estadio Rubén Guifarro de Catacamas.

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La pelirroja robó suspiros para muchos aficionados que estaban disfrutando de la previa del Motagua vs Juticalpa.

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¡Me enamoré! La belleza catracha siempre sorprende en todas las canchas del país. Qué bonito es lo bonito.
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La hinchada del Motagua llegó vestido con la camiseta del mimado para apoyar a su club en el Estadio Rubén Guifarro.
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Una postal del Estadio Rubén Guifarro que albergará el Motagua vs Juticalpa por la fecha 1 del torneo Apertura.
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Insisto, el bus del Juticalpa es uno de los más bonitos en la Liga Nacional de Honduras.

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DIARIO DIEZ captó todas las impresiones en la previa del Motagua vs Juticalpa en el estadio Rubén Guifarro.
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La Liga Hondubet continúa con su tercer partido en la jornada inaugural del torneo Apertura de la Liga Nacional.
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Juticalpa quiere darle el batacazo al Motagua en el Estadio Rubén Guifarro de Catacamas.
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Nuestro enviado Erlin Varela aprovechó para sacarse una celebración en el Estadio Rubén Guifarro. ¿A qué club le irá?
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Luis Ortiz y Óscar Discua fueron captados por el LENTE DE DIARIO DIEZ en el Estadio Rubén Guifarro.
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Rodrigo Gómez busca recuperar la titularidad en el Motagua. El argentino es una pieza clave en el engranaje del mimado.
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Las lindas catrachos que estarán presentes en el Estadio Rubén Guifarro que vuelve a abrir sus puertas para un partido de Liga Nacional.
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Este niño se puso la indumentaria de su equipo favorito. Quiere un triunfo del mimado de la afición.
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Nuestro corresponsal Erlin Varela captó los detalles en la previa del Motagua vs Juticalpa.

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