Revelan la razón por la que Real Madrid no anuncia a Diomandé: FIFA está involucrada

En las últimas horas se ha revelado el verdadero motivo por el que Real Madrid aún no ha hecho oficial el fichaje de Yan Diomandé: la FIFA estaría involucrada en el problema.
El anuncio oficial de Yan Diomandé como nuevo jugador del Real Madrid se está retrasando por un conflicto entre dos empresas de representación. El problema no está en el acuerdo entre clubes, sino en una disputa legal que ya ha llegado a la FIFA.
En un lado está Max Gradel, a través de su empresa Maxidel Management. En el otro aparece Roc Nation, la agencia internacional vinculada al rapero Jay-Z, que actualmente gestiona los asuntos del extremo costamarfileño.
Maxidel ha presentado una demanda ante la FIFA por un supuesto incumplimiento contractual. Considera que sigue teniendo derechos de representación sobre Diomandé y cuestiona que la negociación con el Real Madrid se haya hecho mediante Roc Nation.
El Real Madrid ha negociado toda la operación con Roc Nation, al entender que es la agencia que representa actualmente al futbolista. El club blanco asegura que desconocía el conflicto previo entre ambas empresas y considera que no tiene responsabilidad.
Maxidel fue la empresa que llevó a Diomandé desde el Leganés al RB Leipzig el pasado año. Por ello sostiene que mantiene derechos sobre el jugador y reclama una parte económica derivada de la operación con el Real Madrid.
La denuncia no es un simple desacuerdo entre agentes. Según la normativa FIFA, una disputa abierta sobre la representación de un futbolista puede afectar directamente a la tramitación de un traspaso internacional.
La FIFA ya estudia el caso. En determinadas circunstancias puede retrasar o incluso bloquear la emisión del International Transfer Certificate (ITC), el documento indispensable para completar una transferencia internacional.
Los clubes también deben actuar con cautela porque pagar una comisión al agente equivocado puede derivar en sanciones. Por eso el Real Madrid espera que la situación quede aclarada cuanto antes por parte de la FIFA.
Aun así, la FIFA suele priorizar el derecho del futbolista a desarrollar su trabajo. Por ese motivo existe la posibilidad de conceder a Diomandé una licencia provisional mientras continúa resolviéndose el conflicto legal.
El resto de la operación está prácticamente cerrado. Las cantidades que abonará el Real Madrid al RB Leipzig ya están pactadas, la documentación está preparada y también el contrato que firmará el jugador.
El acuerdo contempla que Diomandé firme por seis temporadas, hasta junio de 2031. El coste total del fichaje se sitúa entre 115 y 120 millones de euros, incluyendo una parte fija y diferentes variables.
Mientras tanto, Diomandé permanece en Leipzig pendiente de la resolución. Su intención es incorporarse cuanto antes al Real Madrid, aunque su presentación oficial depende ahora de que la situación administrativa se desbloquee.
Maxidel sigue reivindicando públicamente su papel en la carrera del futbolista. De hecho, mantiene fijada en Instagram la fotografía de la firma del contrato de Diomandé con el Leipzig junto al agente Jean Martial Lopoh.
En resumen, el retraso del anuncio no responde a problemas entre el Real Madrid, el Leipzig o el jugador. El obstáculo es exclusivamente la disputa entre Maxidel y Roc Nation por los derechos de representación, un asunto que ahora debe resolver la FIFA.