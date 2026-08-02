"Me arruinaste la vida": denunció a jugador argentino y expone los chats

A través de su cuenta de Instagram, Rocío sigue exponiendo las conversaciones con Miño tras denunciarlo. "No me lo voy a perdonar jamás en la vida. Te juro que no estás bien. Te transformaste en lo peor. No me merezco una persona así en mi vida y mi hija menos. Soy la persona en la que más te cagaste, a la que peor trataste. Estoy cansada. Me arruinaste la vida".