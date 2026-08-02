¿Era el debut de Jeremy? La polémica de la jornada y fichaje de Motagua en alerta

La verdad sobre el goleador de Olimpia, futbolistas de Motagua se fueron descalzos, la polémica de la fecha y fichaje del Ciclón enciende las alarmas: esto dejó la jornada de este domingo.
El Estadio Rubén Guifarro fue el escenario de este partido. Las bellas chicas no se hicieron esperar en el recinto.
Juticalpa FC dio el susto en el minuto 16. El delantero Jairo Róchez aprovechó una desatención en la salida de Luis Ortiz y la mandó a guardar en el fondo de la meta.
Sin embargo, rápidamente le avisaron que la acción se iba a revisar. El DT de los Azules también alzó su tarjeta verde por que reclamaban una falta previa.
Los jugadores y cuerpo técnico reclamaron que no había nada en la acción. Toda esta escena a la espera de la revisión del VAR.
El central Jefferson Escobar estuvo varios minutos analizando la jugada. La gran polémica en la primera parte.
Esta fue la acción que terminaron revisando. El árbitro decidió anular el gol de Jairo Róchez y le sacó amarilla al delantero tras falta sobre Luis Ortiz.
La reacción de los jugadores tras la decisión del central. No se lo podían creer y otra vez el marcador volvió a ser el mismo.
La reacción de Róchez tras ser amonestado en la acción donde le anularon su gol.
Después de la polémica, Motagua encendió las alarmas con uno de sus debutantes. Valerio Marinacci empezó a sufrir molestias y su cambio era inminente.
El defensor tuvo que abandonar el campo de juego durante la primera mitad del partido. En su lugar ingresó el zaguero Luis Vega.
El ítalo-hondureño es uno de los refuerzos de Motagua para esta campaña, por lo que sufre un duro revés en su estreno en la Liga Nacional.
El partido continuó su curso y se vino otra de las polémicas. En una jugada preparada del Ciclón, Cléver Portilló cayó en el área y todos pidieron penal.
Javier López utilizó nuevamente su tarjeta verde para revisar la acción en el FVS, pero Escobar determinó que no hubo nada.
Asimismo, durante el descanso, diario DIEZ conoció que Marinacci sufrió una contusión (golpe fuerte) en su tobillo derecho. Este tipo de golpes en el tobillo suele requerir entre dos y tres semanas de reposo y rehabilitación, por lo que el defensor podría perderse los próximos compromisos del equipo capitalino.
El primer gol fue de Jonathan Moya. El tico se estrenó en la Liga Nacional como goleador y lo hizo con un testarazo tras un enorme centro de Serrano.
Más adelante apareció su otro goleador. El charrúa Rodrigo de Olivera también aprovechó otro centro de Serrano y aumentó la cuenta para los Azules.
Para cerrar la goleada, Óscar Padilla Discua apareció en la recta final y liquidó el partido en el Estadio Rubén Guifarro. c
Con esto, el Motagua comienza con el pie derecho en el Apertura 2026 y tras finalizar el partido, los jugadores y Javier López salieron del recinto descalzos.
"En este bonito césped da gusto hacerlo. Ocho o diez minutitos caminar descalzo nos conecta con la tierra, descargamos energía, cargamos energía y es una forma de iniciar nuestro proceso de recuperación", reveló Javier López sobre el motivo de su curiosa salida.
Este partido también estuvo marcado por el debut del exjugador del Porto y del FC Barcelona en la década de los 90, Aloísio Pires Alves, quien es nuevo entrenador del Juticalpa FC.
En otro escenario, Olimpia debutó en el Apertura 2026 derrotando 2-0 a Lobos UPFNM con goles del juvenil Jeremy Rodríguez en el Chelato Uclés.
¿Era el debut de Jeremy Rodríguez con la camiseta del primer equipo de Olimpia? ¡NO! El juvenil ya había jugado el Clausura 2026 ante el CD Victoria, exactamente en la jornada 17 cuando ingresó de cambio al minuto 88. Es decir, este fue su segundo juego en Primera División.
Su primer gol llegó al minuto 16 cuando anotó de primera luego de que Bryan Cortés mandara un excepcional centro y ahí llegó el de las Islas de la Bahía para conectar y mandar a guardar la esférica.
No le bastó mucho tiempo y en el 17', volvió a aparecer, ahora con un gran testarazo tras la asistencia de García: selló su doblete y una noche para el olvido vistiendo los colores del "Rey de Copas".
Una de las novedades del partido fue el debut oficial de Imanol Rodríguez con la camiseta de Olimpia en la Liga Nacional de Honduras.