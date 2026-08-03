Fichajes: Olimpia firma refuerzo, baja en Real España y ¿Carlos Argueta al Marathón?

Mercado de Fichajes: André Orellana cerca de ser legionario, refuerzo en Olimpia, el caso Carlos Argueta, Rubilio Castillo se va y baja en Real España.
Rubilio Castillo y Olancho FC rompieron el contrato luego de que el futbolista no se recuperara de su lesión. El contrato tenía una cláusula de salida para el ex Marathón.
Edil Mármol fue confirmado como nuevo refuerzo del Independiente de Siguatepeque, el nuevo ascendido de la Liga Nacional de Honduras.
Joao Leonardo se unió a las filas del Independiente de Siguatepeque. El club lo anunció a través de sus redes sociales.
Sebastián Espinoza nuevamente es baja de Real España: se unió a las filas del Independiente de Siguatepeque.
Solani Solani se queda finalmente en el Platense de Puerto Cortés. El atacante no se mueve del conjunto selacio.
André Orellana rescindió su contrato con el Marathón. Platense lo tiene en el radar. También lo quiere Escorpiones de Belén del fútbol de Costa Rica.
Jerry Bengtson fue la bomba de este lunes al ser anunciado como nuevo refuerzo de Potros de Olancho FC.
Carlos Argueta sigue a la espera de definir su situación: un impasse en los finiquitos y términos legales entre el jugador y la cúpula directiva olanchana ha bloqueado la operación, impidiendo que la escuadra verdolaga pueda oficializar su incorporación.
Olimpia confirmó el fichaje del lateral izquierdo Adonay Oyuela. Los Merengues amarraron al lateral izquierdo de 18 años quien fue mundialista Sub-17 en 2025 en el torneo realizado en Qatar. Adonay Oyuela fue formado en el FC Motagua desde que tenía 8 de edad.
Thiago Vázquez, hijo mayor de Diego Martín Vázquez, firmó con el Gimnástico de la Liga de Ascenso de Honduras.
Luis Torres, el chico que debutó a los 14 de edad con Parrillas One, firmó por el Cruz Azul de Opoa.
Ángel Villatoro se fue cedido al Choloma, equipo que es dirigido por el argentino Héctor Vargas.
Gregory Gonzáles es otra de las altas confirmadas del Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Claudio Paz, exportero de Olimpia, se unió a las filas del Estrella Roja, uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional de Honduras.