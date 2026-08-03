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Fichajes: Olimpia firma refuerzo, baja en Real España y ¿Carlos Argueta al Marathón?

Los últimos movimientos en el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras.

03 de agosto de 2026 a las 14:32
Fichajes: Olimpia firma refuerzo, baja en Real España y ¿Carlos Argueta al Marathón?
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Mercado de Fichajes: André Orellana cerca de ser legionario, refuerzo en Olimpia, el caso Carlos Argueta, Rubilio Castillo se va y baja en Real España.

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Rubilio Castillo y Olancho FC rompieron el contrato luego de que el futbolista no se recuperara de su lesión. El contrato tenía una cláusula de salida para el ex Marathón.

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Edil Mármol fue confirmado como nuevo refuerzo del Independiente de Siguatepeque, el nuevo ascendido de la Liga Nacional de Honduras.

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Joao Leonardo se unió a las filas del Independiente de Siguatepeque. El club lo anunció a través de sus redes sociales.
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Sebastián Espinoza nuevamente es baja de Real España: se unió a las filas del Independiente de Siguatepeque.

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Solani Solani se queda finalmente en el Platense de Puerto Cortés. El atacante no se mueve del conjunto selacio.

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André Orellana rescindió su contrato con el Marathón. Platense lo tiene en el radar. También lo quiere Escorpiones de Belén del fútbol de Costa Rica.

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Jerry Bengtson fue la bomba de este lunes al ser anunciado como nuevo refuerzo de Potros de Olancho FC.
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Carlos Argueta sigue a la espera de definir su situación: un impasse en los finiquitos y términos legales entre el jugador y la cúpula directiva olanchana ha bloqueado la operación, impidiendo que la escuadra verdolaga pueda oficializar su incorporación.
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Olimpia confirmó el fichaje del lateral izquierdo Adonay Oyuela. Los Merengues amarraron al lateral izquierdo de 18 años quien fue mundialista Sub-17 en 2025 en el torneo realizado en Qatar. Adonay Oyuela fue formado en el FC Motagua desde que tenía 8 de edad.
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Thiago Vázquez, hijo mayor de Diego Martín Vázquez, firmó con el Gimnástico de la Liga de Ascenso de Honduras.

Thiago Vazquez, hijo mayor de Diego Martín
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Luis Torres, el chico que debutó a los 14 de edad con Parrillas One, firmó por el Cruz Azul de Opoa.

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Ángel Villatoro se fue cedido al Choloma, equipo que es dirigido por el argentino Héctor Vargas.
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Gregory Gonzáles es otra de las altas confirmadas del Choloma para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

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Claudio Paz, exportero de Olimpia, se unió a las filas del Estrella Roja, uno de los nuevos inquilinos de la Liga Nacional de Honduras.

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