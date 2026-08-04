Barcelona tendrá una reunión secreta con Julián Álvarez para tomar decisión final

Barcelona no se rinde y tendrá una reunión secreta con el representante de Julián Álvarez para hacer un último intento para la llegada del delantero argentino.
El Barcelona no renuncia al fichaje de Julián Álvarez y continúa moviendo sus piezas para intentar concretar una de las operaciones más ambiciosas del mercado.
Aunque en los últimos días surgieron versiones que apuntaban a un enfriamiento de las negociaciones, la directiva azulgrana mantiene vivo el interés por el delantero argentino.
Deco y Joao Amaral sostendrán una reunión con Fernando Hidalgo, representante del atacante, para analizar el rumbo que seguirá la operación.
El encuentro está previsto para celebrarse entre este martes y el miércoles en Madrid, lejos de la atención mediática.
La intención del Barcelona es revisar la estrategia diseñada desde hace meses y definir los próximos movimientos para intentar convencer al Atlético de Madrid.
Dentro del club catalán reconocen que la negociación atraviesa una etapa complicada debido a la firme postura del conjunto rojiblanco.
El Atlético considera a Julián Álvarez una pieza fundamental de su proyecto y no tiene intención de negociar su salida.
Las tensas relaciones institucionales entre ambos clubes también representan un obstáculo importante para que la operación avance.
A pesar de las dificultades, Joan Laporta y Deco siguen considerando al campeón del mundo como la máxima prioridad para reforzar el ataque.
En el Camp Nou valoran de forma positiva la disposición que ha mostrado el futbolista para vestir la camiseta azulgrana.
Sin embargo, en la entidad catalana saben que la voluntad del jugador, por sí sola, no será suficiente para desbloquear el traspaso.
La reunión con Fernando Hidalgo no implica que el fichaje esté cerca de concretarse, sino que busca mantener activa la planificación entre todas las partes.
El Barcelona pretende estar preparado para reaccionar rápidamente si las condiciones de la negociación cambian en las próximas semanas.
En la dirigencia culé prefieren mantener la cautela y reconocen que todavía existen varios obstáculos antes de pensar en un acuerdo.
Pese al complejo panorama, el Barcelona no baja los brazos y seguirá agotando todas las alternativas para intentar convertir a Julián Álvarez en su gran fichaje del verano.