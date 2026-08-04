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Barcelona tendrá una reunión secreta con Julián Álvarez para tomar decisión final

El conjunto culés no se rinde y tendrá una reunión secreta con el representante de Julián Álvarez para hacer un último intento.

04 de agosto de 2026 a las 16:19
Barcelona tendrá una reunión secreta con Julián Álvarez para tomar decisión final
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Barcelona no se rinde y tendrá una reunión secreta con el representante de Julián Álvarez para hacer un último intento para la llegada del delantero argentino.
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El Barcelona no renuncia al fichaje de Julián Álvarez y continúa moviendo sus piezas para intentar concretar una de las operaciones más ambiciosas del mercado.
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Aunque en los últimos días surgieron versiones que apuntaban a un enfriamiento de las negociaciones, la directiva azulgrana mantiene vivo el interés por el delantero argentino.
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Deco y Joao Amaral sostendrán una reunión con Fernando Hidalgo, representante del atacante, para analizar el rumbo que seguirá la operación.
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El encuentro está previsto para celebrarse entre este martes y el miércoles en Madrid, lejos de la atención mediática.
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La intención del Barcelona es revisar la estrategia diseñada desde hace meses y definir los próximos movimientos para intentar convencer al Atlético de Madrid.
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Dentro del club catalán reconocen que la negociación atraviesa una etapa complicada debido a la firme postura del conjunto rojiblanco.
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El Atlético considera a Julián Álvarez una pieza fundamental de su proyecto y no tiene intención de negociar su salida.
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Las tensas relaciones institucionales entre ambos clubes también representan un obstáculo importante para que la operación avance.
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A pesar de las dificultades, Joan Laporta y Deco siguen considerando al campeón del mundo como la máxima prioridad para reforzar el ataque.
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En el Camp Nou valoran de forma positiva la disposición que ha mostrado el futbolista para vestir la camiseta azulgrana.
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Sin embargo, en la entidad catalana saben que la voluntad del jugador, por sí sola, no será suficiente para desbloquear el traspaso.
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La reunión con Fernando Hidalgo no implica que el fichaje esté cerca de concretarse, sino que busca mantener activa la planificación entre todas las partes.
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El Barcelona pretende estar preparado para reaccionar rápidamente si las condiciones de la negociación cambian en las próximas semanas.
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En la dirigencia culé prefieren mantener la cautela y reconocen que todavía existen varios obstáculos antes de pensar en un acuerdo.
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Pese al complejo panorama, el Barcelona no baja los brazos y seguirá agotando todas las alternativas para intentar convertir a Julián Álvarez en su gran fichaje del verano.
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