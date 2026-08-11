Luis Enrique rompe el silencio y se pronuncia sobre Ferran Torres: "Yo nunca hablo..."

El entrenador del París Saint Germain, el español Luis Enrique, lamentó la escasa preparación de alguno de sus jugadores, sin tiempo para entrenar tras el Mundial 2026, y rechazó hablar del mercado y en especial, de Ferrán Torres que negocia su traspaso del Barcelona al vigente campeón de la Champions League. "¿Ferran Torres? Yo nunca hablo de mercado, hablo de los jugadores que son del PSG", dijo categórico el preparador asturiano, que, sin embargo, destacó el nivel de los entrenadores y el fútbol español. "Hace varios años que el fútbol español está en el nivel más alto. Con esta segunda estrella, espero que sea el comienzo de muchos éxitos para la selección y para el fútbol español. Luis Aragonés inició este juego asociativo y también el Barcelona de Pep Guardiola, que logró ganar con un juego atractivo. Abrieron el camino", recordó.

El técnico español lamentó el poco tiempo de preparación y de entrenamiento con la plantilla al completo. "Queremos estar en las mejores condiciones al final de la temporada y no al principio de la temporada. El año pasado fue particular y este año también. En términos de preparación es complicado gestionar la carga de minutos que cada jugador podrá jugar. Lo veremos el miércoles pero es complicado, intentaremos jugar al mejor nivel". Un tercer título de Champions League consecutiva es un gran desafío. Un hecho que sólo ha conseguido el Real Madrid (el Ajax holandés y el Bayern Múnich alemán lo lograron en los años 70, cuando la competición se denominaba Copa de Europa). "Hemos marcado objetivos muy ambiciosos desde el principio y vamos a seguir así. Es un momento diferente y ahora todo el mundo piensa que aún podemos ganar. Pero es la teoría, hay que demostrar en el campo que tenemos el nivel. Buscamos ganar todavía pero no es fácil, la historia lo ha demostrado", recordó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Me he relajado prácticamente todo el verano. Estamos frescos y contentos de retomar. Recuperamos a los jugadores poco a poco. Empezamos la temporada con una final y eso significa que hicimos un buen trabajo el año pasado. Vamos a buscar ser competitivos", indicó Luis Enrique en la rueda de prensa oficial, previa a la disputa de la Supercopa de Europa que el miércoles jugará ante el Aston Villa de su compatriota Unai Emery. "Tengo suerte porque tengo jugadores que siempre están motivados. No necesitan una motivación extra, siempre intentan ser mejores. Tengo mucha suerte de tener jugadores así", dijo el preparador gijonés.