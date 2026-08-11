Real Madrid cierra el mercado de fichajes y Mourinho frenó su salida: el pacto secreto

El Real Madrid ya tiene todo listo para arrancar la nueva temporada. Salvo algún cambio de última hora, el club da por cerrado el mercado de fichajes tras tomar una decisión clave: el joven delantero brasileño Endrick no saldrá cedido y se quedará en la plantilla. El técnico portugués José Mourinho fue quien frenó su salida después de ver el rendimiento del atacante durante la pretemporada. Endrick fue titular en los dos primeros partidos amistosos y marcó un gol decisivo ante la Fiorentina. Ese tanto convenció al entrenador y al presidente Florentino Pérez de que el jugador puede ser útil para el equipo desde ya.

Mourinho valora especialmente que Endrick no es solo un delantero centro tradicional, sino que también puede jugar por la banda derecha. Esta polivalencia es clave para el esquema táctico del Madrid, un equipo que cuenta con varios atacantes que prefieren jugar por la izquierda. Antes de que el técnico portugués cerrara la puerta a su salida, varios clubes europeos mostraron un interés real por conseguir su cesión: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Roma: Era el destino favorito del futbolista al ofrecerle minutos como titular y participación en la Champions League. Aston Villa: El equipo dirigido por Unai Emery negoció activamente para incorporarlo de forma temporal. Arsenal: Sondeó la situación del jugador en los últimos días del mercado.

Para facilitar estas negociaciones, el Real Madrid incluso estaba dispuesto a pagar una parte del sueldo del jugador (estimado en cinco millones de euros al año). Sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico decidieron cancelar cualquier operación. Endrick tendrá dos partidos más de preparación, contra el Deportivo de la Coruña y el Schalke, para consolidar la confianza del entrenador antes del debut oficial en la liga frente al Espanyol el próximo 22 de agosto.