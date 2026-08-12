El desgarrador mensaje de Messi tras la muerte de su padre: "No sé cómo seguir..."

Lionel Messi despidió a su padre con un mensaje profundamente emotivo, en el que recordó su presencia desde sus primeros pasos en el fútbol y expresó el dolor de tener que continuar su vida sin él. “Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, escribió Messi al comenzar su despedida. “Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”.

Uno de los recuerdos más dolorosos está relacionado con el Mundial 2026. Messi contó cuánto le pedía su padre que jugara aquel torneo y cómo, pocos días antes del comienzo, su estado de salud empeoró. “Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, recordó. Durante la competencia, la ausencia de su padre comenzó a hacerse cada vez más evidente. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”. Messi llegó hasta la final, pero su padre no pudo acompañarlo. “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, confesó. La pérdida también lo llevó a cuestionarse su futuro: “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Messi recordó además los años en los que su padre lo llevaba a entrenar después de trabajar y nunca faltaba a sus partidos. “Fuiste papá, amigo y representante”, escribió. “Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”.

El futbolista aseguró que su padre seguirá presente a través de sus hijos: “Les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”. Así, dejó claro que su legado continuará dentro de la familia. El mensaje terminó con una despedida tan sencilla como conmovedora: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”. Y, finalmente, las palabras que resumen todo su dolor y amor: “Te amo, pa.”

-- EL DESGARRADOR MENSAJE DE MESSI --