La dura realidad de la madre de Lionel Messi tras la muerte de Jorge y la determinación del 10

El mundo del fútbol y la sociedad argentina atraviesan días de profunda tristeza tras conocerse la muerte de Jorge Messi a los 68 años. El padre del capitán argentino falleció el sábado tras luchar contra una larga enfermedad, lo que provocó una enorme muestra de apoyo e intimidad alrededor de su círculo más cercano. Jorge no solo fue el padre del astro rosarino, sino también su representante y el gran sostén de su carrera desde sus inicios. Su partida dejó un vacío enorme en una familia caracterizada siempre por mantener un perfil bajo y alejarse de las cámaras.





El mensaje de su esposa Celia



En medio de tanto dolor, Celia María Cuccittini, madre de Lionel, fue la única de la familia que se puso en contacto con la prensa. A través de un breve mensaje enviado a la periodista Marina Calabró de América TV, expresó el difícil momento que atraviesa: "Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible". La fe y el afecto de sus seres queridos se convirtieron en las principales herramientas de Celia para atravesar la pérdida de su compañero de vida. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por su parte, Lionel Messi no realizó declaraciones ni publicó nada en sus redes sociales. El futbolista eligió refugiarse en la intimidad junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos y sus allegados más íntimos. También recibió el afecto y la contención de varios de sus compañeros de la Selección Argentina. La despedida a Jorge Messi tuvo lugar el domingo en una ceremonia estrictamente privada en el cementerio El Prado, en la localidad de Pérez, cerca de Rosario. La familia pidió absoluto hermetismo para darle el último adiós en paz.





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