Fichajes: Olimpia sorprende con el jugador que inició negociaciones, Motagua quiere pescar en Victoria y Real España amarra contratación

Cuatro equipos quedaron eliminados y muchos de sus jugadores quedaron como agentes libres.
Cuatro equipos quedaron eliminados en el torneo Clausura y muchos de sus jugadores quedaron como agentes libres. Y varios clubes los siguen de cerca.
El volante Yeison Sánchez tiene opciones de jugar en la Liga Nacional de Honduras luego de su paso por el Atlético Independiente de la Liga de Ascenso donde destacó con las Panteras Negras.
Merlin "Piña" Bonilla: El meta terminó su contrato con Platense donde fue titular indiscutible, desconoce si volverá al Leones de la segunda división.
Carlos "Chato" Padilla, técnico del CD Choloma, desconoce si continuará en el equipo a pesar de tener 6 meses de contrato: "Tenemos que ver qué pasa después", dijo a DIEZ.
Jordi Franco se quedó si contrato en el CD Choloma, desconoce su continuidad con los maquileros.
Georgie Welcome: Delantero de 41 años ya no tiene contrato con Platense y su renovación está en manos de la directiva.
Sobre Erick "Yío" Puerto: El Tiburón no le cerraría las puertas a un traspaso interno, eso sí, la suma que quieren adquirir es de 8,000,000 de lempiras, por lo que Olimpia se alejaría. Ligas como Turquía, Chipre, China y Arabia Saudita han hecho ruido por el chico de la Aldea Monterrey de Choloma.
También Celio Valladares no tiene contrato con los Lobos de la UPNFM, pero tiene el aval para continuar.
El experimentado delantero paraguayo Roberto Moreira no seguiría en los Lobos, su contrato se venció.
Carlos Róchez quedó como agente libre y esperará negociar con la directiva de UPNFM.
Su hermano Jairo Róchez tampoco tiene garantizado seguir con los Lobos al terminar su vínculo contractual.
Salomón Názar, DT de Lobos UPNFM, no tiene claro si seguir al frente del club donde ha destacado. Analiza estar en tiempo completo como diputado en el Congreso Nacional.
El chileno Marcos Morales no sería renovado en la Jauría de los Lobos y sería una baja.
Kilmar Peña: Goleador con 11 tantos para UPNFM tiene ofertas de otros clubes nacionales y medita cambiar de aires.
Samuel Pozantes: El lateral derecho no ha renovado con Platense y ya es agente libre. Media Liga Hondubet lo quiere.
Jainer Bermúdez, joven defensa de 16 años, dejó grandes sensaciones en el torneo Clausura con Choloma y dos grandes lo siguen.
Merlyn Villarreal, periodista costarricense, le consultó al DT de Real España, Jeaustin Campos ¿Si Alajuelense le hiciera una propuesta como técnico aceptaría? Y esto respondió: “Me queda un año más de contrato en Real España, estoy concentrado en eso. Pero si, si se diera, tendrían que negociar con el club y pagar la cláusula”.
Alex Güity culminó su préstamo por un año con Lobos UPNDM procedente de Olimpia, donde si vuelve competirá con Onán Rodríguez y Edrick Menjívar.
Marco Tulio Aceituno, delantero del CD Choloma, fue anotador de 8 goles y volverá a Real España, ya fue avisado que hará la pretemporada con el dueño de su ficha.
Luis Hernández: El extremo zurdo de 18 años del Victoria saldría tras el descenso, la Jaiba necesita entrada económica y Motagua sigue llevando la delantera por ficharlo.
Cristian Canales, central zurdo de CD Choloma, finalizó su préstamo con los Maquileros y también su vínculo con Real España. Olimpia lo tiene en su agenda y hay negociaciones. Jugó 16 partidos en el torneo Clausura y tiene 19 años.