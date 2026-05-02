Arriaga se pierde el próximo partido: Villarreal humilla a un débil Levente que roza la Segunda División; así va la tabla

La cartulina llegó justo antes del descanso, en el minuto 44, cuando el conjunto granota ya perdía por 1-0 en el Estadio de la Cerámica tras el gol de Georges Mikautadze, provocado por un error defensivo de Matías Moreno. Arriaga había sido titular en el once de Luis Castro y estaba completando una primera parte intensa, con varias recuperaciones, interceptaciones y faltas recibidas en la medular.Con esta amarilla, el jugador alcanza el ciclo y se perderá la visita de Osasuna al Ciutat de València, prevista para el viernes 8 de mayo a las 21:00 horas, en la jornada 35.