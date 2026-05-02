Arriaga se pierde el próximo partido: Villarreal humilla a un débil Levente que roza la Segunda División; así va la tabla

¡GOLEADOS! El Levante, que llegaba con las esperanzas de sacar frutos en La Cerámica, fue humillado en su visita contra Villarreal por la fecha 34 de LaLiga de España. El hondureño Kervin Arriaga regresó a la titularidad, sin embargo, recibió una mala noticia. El mediocampista hondureño vio este sábado su quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones.

La cartulina llegó justo antes del descanso, en el minuto 44, cuando el conjunto granota ya perdía por 1-0 en el Estadio de la Cerámica tras el gol de Georges Mikautadze, provocado por un error defensivo de Matías Moreno. Arriaga había sido titular en el once de Luis Castro y estaba completando una primera parte intensa, con varias recuperaciones, interceptaciones y faltas recibidas en la medular. Con esta amarilla, el jugador alcanza el ciclo y se perderá la visita de Osasuna al Ciutat de València, prevista para el viernes 8 de mayo a las 21:00 horas, en la jornada 35.

TABLA DE POSICIONES: ASÍ MARCHA EL DESCENSO DE LA LIGA