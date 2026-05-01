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Ascenso meteórico: Joven hondureño de 15 años entrena con el primer equipo en la MLS

Viene de firmar su primer contrato profesional y destacar como MVP en la Generation Adidas Cup.

  • Ascenso meteórico: Joven hondureño de 15 años entrena con el primer equipo en la MLS

    Christopher Batiz presente entrenando con los jugadores del primer equipo del Seattle Sounders de la MLS.

2026-05-01

El talento joven hondureño sigue encontrando vitrina en el extranjero, y esta vez el protagonista es el joven de 15 años Christopher Batiz, quien continúa dando pasos firmes en su crecimiento futbolístico.

Con trabajo silencioso y pasos firmes, el sampedrano va construyendo su camino fuera del país. Su evolución genera expectativa y mantiene viva la ilusión de ver a otro hondureño consolidarse en el fútbol internacional.

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Con apenas 15 años, el atacante ha sido invitado a entrenar con el primer equipo del Seattle Sounders de la MLS, una señal clara de la confianza que ha despertado dentro de la institución.

Lejos de tratarse de una simple oportunidad, su presencia en los entrenamientos del plantel mayor responde al rendimiento que ha mostrado en las categorías formativas. Batiz ha logrado destacarse rápidamente, ganándose un espacio a base de goles, desequilibrio y personalidad dentro del campo.

Uno de los momentos clave en su ascenso reciente fue su participación en la Generation Adidas Cup, torneo en el que dejó huella con números que lo colocaron entre los mejores, fue el MVP. Además de firmar su primer contrato profesional con Tacoma Defiance de la MLS Next Pro, club que está vinculado directamente a la MLS.

Su capacidad para aparecer en momentos importantes y su eficacia frente al arco lo convirtieron en una de las grandes figuras del certamen, despertando aún más el interés dentro del club.

Antes de su llegada a Estados Unidos, el joven delantero ya había dado muestras de su potencial en Honduras, donde se consolidó como uno de los goleadores más constantes en el fútbol menor. Esa carta de presentación le permitió dar el salto a la academia del Sounders, donde no tardó en adaptarse y marcar diferencias.

El hecho de entrenar con el primer equipo no solo representa un premio a su desempeño, sino también un aviso de lo que podría venir. En una liga competitiva como la MLS, abrirle espacio a un jugador tan joven no es casualidad, y Batiz empieza a perfilarse como un nombre a seguir en el corto y mediano plazo.

En la conferencia Este de la MLS, el Seattle Sounders se encuentra en el cuarto lugar con 19 puntos, tiene 6 triunfos, un empate y una derrota en 8 encuentros disputados en 2026.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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