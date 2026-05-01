Ascenso meteórico: Joven hondureño de 15 años entrena con el primer equipo en la MLS

El talento joven hondureño sigue encontrando vitrina en el extranjero, y esta vez el protagonista es el joven de 15 años <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/rompe-14-anos-hondureno-firmo-primer-contrato-profesional-paso-debutar-mls-HI29473260#image-1" target="_blank">Christopher Batiz</a></b>, quien continúa dando pasos firmes en su crecimiento futbolístico.Con trabajo silencioso y pasos firmes, el sampedrano va construyendo su camino fuera del país. Su evolución genera expectativa y mantiene viva la ilusión de ver a otro hondureño consolidarse en el fútbol internacional.