EN VIVO Nashville vs Tigres: Andy Nájar contra Gignac en semis de Copa de Campeones de Concacaf, hora y dónde verlo por TV

Nashville se caracteriza por su orden defensivo y transiciones rápidas, apostando a la velocidad en ataque para sorprender a un rival con mayor experiencia internacional. La clave para los locales será mantener la concentración y aprovechar cada oportunidad frente al arco.Por su parte, Tigres llega con el peso de su historia y una plantilla llena de jerarquía con el francés <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/futbolmexicano/cristiano-ronaldo-gignac-liga-mx-whoop-dispositivo-tigres-delantero-mexico-KI29650921" target="_blank">André-Pierre Gignac</a></b> como el más experimentado. El equipo regiomontano sabe manejar este tipo de instancias y suele crecer en momentos decisivos. Con futbolistas de calidad en todas sus líneas, los felinos intentarán imponer su ritmo de juego y sacar ventaja, incluso jugando como visitantes.Este choque promete intensidad, táctica y emociones de principio a fin.<b> Nashville quiere dar el golpe sobre la mesa </b>ante uno de los gigantes de la región, mientras que Tigres busca reafirmar su dominio y avanzar a una nueva final continental. Todo está servido para un partido vibrante que definirá mucho más que un simple resultado.<br /><br /><b>DETALLES DEL JUEGO<br />Sede: </b>Nashville, USA<br /><b>Estadio: </b>Geodis Park<br /><b>Hora de comienzo: </b>6:30 de la noche, hora de Honduras<br /><b>Transmisión:</b> Puedes seguir los detalles por DIEZ.HN y en TV por ESPN y Disnet+