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EN VIVO Nashville vs Tigres: Andy Nájar contra Gignac en semis de Copa de Campeones de Concacaf, hora y dónde verlo por TV

Este es el primer juego entre ambos buscando la gran final del torneo de clubes más importante de Concacaf.

  • EN VIVO Nashville vs Tigres: Andy Nájar contra Gignac en semis de Copa de Campeones de Concacaf, hora y dónde verlo por TV

    Andy Nájar viene siendo titular indiscutible en Nashville y tendrá de competencia la experiencia de Tigres. Fotos cortesía.
2026-04-28

La semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf entra en su punto más alto y el primer pulso es hoy con el enfrentamiento entre Nashville SC y Tigres UANL, dos equipos que llegan con argumentos sólidos y la ilusión intacta de meterse en la gran final del torneo más importante de clubes en la región.

El conjunto estadounidense, donde militan los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta, buscará hacerse fuerte en casa, donde ha construido gran parte de su identidad competitiva.

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Nashville se caracteriza por su orden defensivo y transiciones rápidas, apostando a la velocidad en ataque para sorprender a un rival con mayor experiencia internacional. La clave para los locales será mantener la concentración y aprovechar cada oportunidad frente al arco.

Por su parte, Tigres llega con el peso de su historia y una plantilla llena de jerarquía con el francés André-Pierre Gignac como el más experimentado. El equipo regiomontano sabe manejar este tipo de instancias y suele crecer en momentos decisivos. Con futbolistas de calidad en todas sus líneas, los felinos intentarán imponer su ritmo de juego y sacar ventaja, incluso jugando como visitantes.

Este choque promete intensidad, táctica y emociones de principio a fin. Nashville quiere dar el golpe sobre la mesa ante uno de los gigantes de la región, mientras que Tigres busca reafirmar su dominio y avanzar a una nueva final continental. Todo está servido para un partido vibrante que definirá mucho más que un simple resultado.

DETALLES DEL JUEGO
Sede: Nashville, USA
Estadio: Geodis Park
Hora de comienzo: 6:30 de la noche, hora de Honduras
Transmisión: Puedes seguir los detalles por DIEZ.HN y en TV por ESPN y Disnet+

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
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