EN VIVO Nashville vs Tigres: Andy Nájar contra Gignac en semis de Copa de Campeones de Concacaf, hora y dónde verlo por TV

El conjunto estadounidense, donde militan los hondureños Andy Nájar y Bryan Acosta , buscará hacerse fuerte en casa, donde ha construido gran parte de su identidad competitiva.

La semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf entra en su punto más alto y el primer pulso es hoy con el enfrentamiento entre Nashville SC y Tigres UANL , dos equipos que llegan con argumentos sólidos y la ilusión intacta de meterse en la gran final del torneo más importante de clubes en la región.

Nashville se caracteriza por su orden defensivo y transiciones rápidas, apostando a la velocidad en ataque para sorprender a un rival con mayor experiencia internacional. La clave para los locales será mantener la concentración y aprovechar cada oportunidad frente al arco.

Por su parte, Tigres llega con el peso de su historia y una plantilla llena de jerarquía con el francés André-Pierre Gignac como el más experimentado. El equipo regiomontano sabe manejar este tipo de instancias y suele crecer en momentos decisivos. Con futbolistas de calidad en todas sus líneas, los felinos intentarán imponer su ritmo de juego y sacar ventaja, incluso jugando como visitantes.

Este choque promete intensidad, táctica y emociones de principio a fin. Nashville quiere dar el golpe sobre la mesa ante uno de los gigantes de la región, mientras que Tigres busca reafirmar su dominio y avanzar a una nueva final continental. Todo está servido para un partido vibrante que definirá mucho más que un simple resultado.



DETALLES DEL JUEGO

Sede: Nashville, USA

Estadio: Geodis Park

Hora de comienzo: 6:30 de la noche, hora de Honduras

Transmisión: Puedes seguir los detalles por DIEZ.HN y en TV por ESPN y Disnet+