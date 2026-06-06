Exclusiva: Deybi Flores tiene nuevo equipo y compartirá camerino con otro catracho

El mediocampista hondureño, Deybi Flores, se mantuvo trabajando fuerte de manera personal después de haber separado lazos laborales con el Al-Najma de Arabia Saudita y los dulces frutos llegaron para él. Pasaron más de tres meses desde que el sampedrano que pronto cumplirá 30 años salió del club saudí y después de analizar diferentes opciones concretó un destino nuevo para él. Diario Diez por medio de su experto en el mercado de fichajes, Mario Jafeth Moreno, pudo conocer en exclusiva que Deiby Flores será nuevo futbolista del Atlético Petróleos de Luanda en la primera división de Angola.

Su llegada al equipo más ganador del país africano se debe exclusivamente al pedido de su entrenador João Pedro Sousa, quien le había estado dando seguimiento al catracho en los partidos con el Al-Najma y de la Selección Nacional. Las negociaciones fueron bastantes rápidas porque todos comenzó en la primera semana de mayo y después de 15 días todo estaba concretado, o sea que el trato se cerró ya hace un buen rato. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Hay que recordar que en ese mismo equipo juega otro compatriota, Jonathan Rubio, así que la adaptación para Deybi puede ser más sencilla en un continente que pisará por primera vez.