Andy Najar pone en alto a Honduras y será compañero de Messi en All-Star de 2026 de la MLS

El argentino Lionel Messi, delantero del Inter Miami, lidera el primer once de la MLS seleccionado para el All-Star de 2026, que se disputará el 29 de julio en Charlotte (Estados Unidos).

También está el hondureño Andy Najar, que es un completo orgullo para su país, ya que se rodeará de grandes estrellas. Todo esto gracias a sus buenas actuaciones con el Nashville SC.

Messi y Najar integran un once en el que también figuran el surcoreano Heung Min Son y el hondureño Andy Najar, según informó la MLS en un comunicado.

En la lista de delanteros se encuentra el belga Hugo Cuypers, del Chicago Fire, que es máximo artillero de la liga estadounidense con trece goles.

El MLS All-Star Game 2026 se enfrentará a los All-Star de la MLS contra un equipo de estrellas de la principal liga de fútbol de México, la LIGA MX, el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium del Charlotte FC.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El exfutbolista del Barcelona y del PSG se encuentra actualmente concentrado con la selección de Argentina para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio y en el que la Albiceleste defenderá la corona conquistada cuatro años atrás en Qatar 2022.