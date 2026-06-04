Luis Palma no le teme a Argentina y lanza reto: “Me veo goleando la verdad”

El extremo del Lech Ponzan de Polonia, Luis Palma, atendió la conferencia de prensa en la Selección de Honduras, y dejó muchas respuestas donde reveló la razón por la que ya no se exportan jugadores de Honduras. Reveló que quiere anotarle a Argentina y no les tiene miedo a pesar de que los respetarán porque son los actuales campeones del mundo. Dice que habló con Keyrol Figueroa, a quien le dio consejos, pero se sorprendió que el jugador formado en las inferiores del Liverpool de Inglaterra, también lo corrigió. Palma dice que en Polonia le preguntaron por Kervin Arriaga, además, habla de que, en este nuevo proceso de José Francisco Molina, hay una enorme diferencia al anterior por el método de trabajo. “El que no corre no juega”, comentó el ceibeño quién lamentó que ahora la Liga Nacional ha decaído de una forma drástica.

CONFERENCIA DE PRENSA DE PALMA

La ilusión que siente de estar en la Selección y enfrentar a Argentina.

En primer lugar, gracias por estar acá, como lo decía en la concentración pasada, siempre es una ilusión venir a la Selección, representarla, muy alegre. Ya los experimentados que vienen a la Selección deben ser todos con una madurez grande. Muy alegre de enfrentar este nuevo proceso y buscar el Mundial del 2030. Enfrentamos a la campeona del mundo, será difícil, pero estamos trabajando para hacer un gran juego, esperamos que así sea. ¿Sientes que se ha unido la Selección y el país después de lo vivido?

No no paso muy pendiente a lo de las redes sociales de lo que dirán o no de la Selección. Espero que estemos unidos porque ustedes juegan un papel fundamental en la Selección. Espero que haya un cambio grande y podemos remar todos para el mismo lado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Ayer hablaba David Ruiz sobre los jóvenes y hablaba de la energía de ellos ¿Cómo le han ayudado a los chicos jóvenes como Keyrol Figueroa y Dereck? Igual aprendemos de ellos, de los jóvenes, yo con Keyrol en un entrenamiento lo corregí, igual él también me dijo de cosas por mejorar. Es importante que chicos así quieran venir a la Selección, aporten su experiencia porque son jóvenes que vienen de otro nivel de preparación de categorías menores, y todos los chicos vienen con la madurez de escuchar a los experimentados de edad. Nosotros solo le damos el plus para que puedan crecer en el fútbol. ¿En España dijiste que íbamos a ver a Luis Palma más maduro, ahora veremos una evolución en esta faceta de Palma, y cómo te imaginas el partido?

Yo me veo goleando la verdad, ya sea quien sea que me marque, me veo haciendo un buen juego en lo grupal. Debemos saber mucho de la parte táctica de cómo defender y atacar, en ese partido ante Perú todos se pusieron la 10 por ser el primer juego del entrenador, esperemos el sábado hacer un buen juego y poder anotar.

¿Cuál es el compromiso personal en esta nueva faceta en la Bicolor?Un Luis Palma con mucha madurez, mucha responsabilidad al saber que ya representa algo diferente a la anterior, de ayudar a los jóvenes, de ayudarme a mí mismo porque sé que cuando yo estoy bien y hago todo lo que tenga qué hacer ayudo a la Selección y al equipo, esa responsabilidad la tengo que tener para estar bien porque esto es fútbol. Uno no tiene que bajar el rendimiento, en ese aspecto tengo que demostrar porqué estoy en Europa, por lo que pasó en Polonia y por lo que está pasando en los últimos días y debe verse reflejada. ¿Cómo gente de experiencia cómo hacer que los jóvenes tomen este buen ánimo?

Hemos hablado mucho con los jóvenes y los de experiencia que ahora este grupo tiene que estar unido y remar todos para un solo lado, de nada sirve que uno se luzca y los otros diez no. Tenemos que ser unidos porque así podemos alcanzar muchas cosas hasta llegar a las eliminatorias. Les digo a los chicos que se diviertan, es cierto que enfrentamos a Argentina, campeona del mundo, pero somos once contra once. No podemos ver ni alto ni bajo a Argentina, verlos con equilibrio, como ellos saben jugar al fútbol, nosotros también. ¿Van a jugar en una ciudad mundialista como Houston, duele no poder estar aquí cuando estuvieron tan cerca?

Duele, sigue doliendo y va a dolerá hasta que llegue la próxima eliminatoria al Mundial, eso va a estar allí. Hoy una persona me decía, Houston tendrá siete partidos del Mundial y se me vinieron muchas cosas a la cabeza porque pudimos estar aquí. Es de madurar, entender y sabemos que los planes de Dios son perfectos, pasó lo que pasó, nos toca trabajar con humildad y escuchar a las personas que saben de fútbol como en nuestros clubes, nos queda seguir adelante, afrontar este duelo contra Argentina pensando que vamos a ganar y lo vamos a hacer.