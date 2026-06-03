David Ruiz saldría de Inter Miami y el posible duelo con Messi: "Genera ilusión"

El mediocampista hondureño David Ruiz expresó su felicidad por formar parte de la Selección Nacional que enfrentará a Argentina en el amistoso internacional que se disputará en Texas, Estados Unidos, este sábado 6 de junio a las 6:00 pm, hora catracha. Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el jugador del Inter Miami y compañero de los argentinos Lionel Messi y Rodrigo de Paul, aseguró sentirse orgulloso de representar al país y destacó la ilusión que le genera la posibilidad de medirse ante algunas de las máximas figuras del fútbol mundial.

"Primeramente super contento de estar aquí. Es un orgullo para mí estar representando a la selección", manifestó Ruiz, quien además reconoció que uno de sus mayores deseos es compartir la cancha con el astro argentino Lionel Messi. "En verdad genera ilusión, pues quiero estar ahí y quiero estar compitiendo al lado de él y mi otro compañero Rodrigo", señaló el volante hondureño. Sobre el desafío que representa enfrentar al actual campeón del mundo, Ruiz destacó que Honduras deberá mantener el orden táctico para contrarrestar las fortalezas del conjunto sudamericano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Sabemos que Argentina es un equipo que mantiene mucho la posesión. Tenemos que mantenernos cerrados en un bloque, tratar de no mostrar pase por el medio y que jueguen por fuera", explicó el futbolista, quien espera que la Bicolor pueda competir de igual a igual ante uno de los mejores equipos del planeta.