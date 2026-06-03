David Ruiz saldría de Inter Miami y el posible duelo con Messi: "Genera ilusión"

El mediocampista hondureño David Ruiz expresó su felicidad por formar parte de la Selección Nacional que enfrentará a Argentina en el amistoso internacional que se disputará en Texas, Estados Unidos, este sábado 6 de junio a las 6:00 pm, hora catracha.
Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el jugador del Inter Miami y compañero de los argentinos Lionel Messi y Rodrigo de Paul, aseguró sentirse orgulloso de representar al país y destacó la ilusión que le genera la posibilidad de medirse ante algunas de las máximas figuras del fútbol mundial.
"Primeramente super contento de estar aquí. Es un orgullo para mí estar representando a la selección", manifestó Ruiz, quien además reconoció que uno de sus mayores deseos es compartir la cancha con el astro argentino Lionel Messi.
"En verdad genera ilusión, pues quiero estar ahí y quiero estar compitiendo al lado de él y mi otro compañero Rodrigo", señaló el volante hondureño.
Sobre el desafío que representa enfrentar al actual campeón del mundo, Ruiz destacó que Honduras deberá mantener el orden táctico para contrarrestar las fortalezas del conjunto sudamericano.
"Sabemos que Argentina es un equipo que mantiene mucho la posesión. Tenemos que mantenernos cerrados en un bloque, tratar de no mostrar pase por el medio y que jueguen por fuera", explicó el futbolista, quien espera que la Bicolor pueda competir de igual a igual ante uno de los mejores equipos del planeta.
El jugador también resaltó la renovación que vive la Selección bajo la dirección técnica de José Francisco Molina, destacando el entusiasmo de los jóvenes que integran el plantel. "Tenemos un grupo súper joven, más joven que los que traíamos antes. Tenemos más ilusión, tenemos esas ganas de siempre estar ahí y competir por un puesto", afirmó.
Asimismo, señaló que los futbolistas de mayor experiencia cumplen un papel fundamental como líderes, guiando a las nuevas generaciones dentro y fuera de la cancha.
Finalmente, Ruiz se refirió a su futuro profesional y no descartó un posible cambio de equipo en el próximo mercado de fichajes. El mediocampista reconoció que necesita sumar más minutos para continuar su crecimiento futbolístico.
"Sí, bueno, han habido cosas que he estado pensando. Claro, tengo que sumar minutos, todavía estoy joven, pero sí son conversaciones que tengo yo con mi agente", comentó, con la ventana abierta de una posible salida del club de la MLS.