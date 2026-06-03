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Fichajes: Olimpia se reforzó, Auzmendi impactó, Choco es noticia ¿Y Farioli?

El mercado de fichajes en la Liga Hondubet y de los legionarios está activado.

03 de junio de 2026 a las 14:32
Fichajes: Olimpia se reforzó, Auzmendi impactó, Choco es noticia ¿Y Farioli?
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El mercado de fichajes en la Liga Hondubet y de los legionarios está activado. Así se cocinan los posibles fichajes y salidas.
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El portero de Nicaragua, Miguel Rodríguez, ya no es más jugador del Atlético Independiente de Siguatepeque, es buscado por Platense y UPNFM.
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El técnico argentino Raúl Musuruana suena para dirigir al CD Choloma. Estuvo trabajando con Honduras Progreso.
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Jordi Franco, mediocampista del CD Choloma, interesa en Platense.
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El experimentado volante Walter "Colocho" Martínez, quien estuvo con Victoria y salió por falta de pagos, es interés por parte del Génesis PN.

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El delantero Daniel Carter Bodden no tiene garantizada su continuidad en Real España y saldría nuevamente a préstamo tras su paso por Platense.
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Platense insiste en la incorporación del zaguero André Orellana quien estuvo en préstamo en Marathón, pero pertenece al Olimpia.
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Marathón está tratando de rescindir el contrato con el delantero Bryan Moya, pero no llegan a un arreglo.
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Carlos "Zapatilla"​​​ Mejía rescindió de Motagua y ahora está en pláticas con Marathón.

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Sin embargo, el Olancho FC también tiene el interés de contratarlo.
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El lateral derecho Carlos Argueta mantiene ofertas de Real España y Olimpia, es casi un hecho su salida de Olancho donde tiene 6 meses de contrato. El León va ganando.
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Rambo de Leon fue fichado como el nuevo técnico de las reservas del Victoria.
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Pablo Lavallén tiene ultimátum de la directiva verdolaga hasta el lunes. Ya buscan su plan B para el banquillo.
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Kevin Álvarez, lateral derecho que ha estado inactivo, es interés de Marathón.
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El zaguero Jonathan Paz rescindió contrato con Olimpia y llegó a un arreglo con Marathón, ya firmó.
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Christian Canales, zaguero de 20 años, fue presentado por el Olimpia y fue su primera alta, llega procedente del CD Choloma.
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Carlos Emanuel Cuello Azambuya, de 31 años, se desempeña como lateral izquierdo Ciudad de Bolívar de la Primera B Nacional de Argentina.
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Lech Poznan anunció la compra del hondureño Luis Palma: "Hemos activado la cláusula de rescisión de Luis Palma del Celtic FC escocés. Luis se ha convertido en jugador del Kolejorz hasta el 30 de junio de 2029", se habla de alrededor de 4 millones de euros.
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El legionario David Ruiz confesó que podría cambiar de equipo y salir del Inter Miami: "Han habido cosas que he estado pensando. Claro, tengo que sumar minutos, todavía estoy joven, pero sí son conversaciones que tengo yo con mi agente", comentó en la conferencia de prensa de hoy con Honduras en Houston.
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Rafael Villeda, presidente del Olimpia, sobre el delantero Erick "Yío" Puerto. "Me gustaría tener la posibilidad de contar con él. Desconozco exactamente cuál es su situación actual respecto a las ofertas que está manejando en el extranjero. Si existiera una posibilidad de llegar a un acuerdo dentro de las posibilidades económicas del fútbol hondureño, claro que sería un jugador que nos interesaría".

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El delantero uruguayo Santiago Díaz y el lateral derecho José "Tito" Galvez, del Antigua y Comunicaciones de Guatemala, están siendo analizados por Motagua, reveló el DT Javier López.
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Marathón en negociaciones avanzadas por el préstamo de Brian Farioli con Club Atlético Estudiantes de la segunda división de Argentina. El jugador está en su país natal.
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Choco Lozano quedó descartado del Olimpia, así lo confirmó el propio presidente de Rafael Villeda.
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¿Cuál ha sido ese fichaje que usted quiso para Olimpia y no pudo concretar? La consulta de DIEZ a Rafael Villeda: "Tal vez podría mencionar a Agustín Auzmendi. En su momento su representante nos lo ofreció cuando todavía estaba en Olancho FC. Analizamos la posibilidad de traerlo a Olimpia, pero en ese momento nosotros teníamos cubiertas las posiciones ofensivas con nuestros delanteros porque estaban muy bien Bengtson, Yustin y Benguché, realmente no había espacio para un tercer atacante de esas características".

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