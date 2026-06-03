José Aguilera se une a la concentración de la selección de Honduras en Texas

El técnico de la selección de Honduras, José Francisco Molina tomó la decisión de sumar un nuevo elemento a la convocatoria: se trata de José “Pajarito” Aguilera, lateral izquierdo del Marathón. El futbolista de 24 años se reportó listo y este miércoles en horas muy tempranas tomó un avión desde San Pedro Sula y ya se ha unido a la concentración de Honduras en Houston, Texas.

Aguilera llega un momento competitivo tras cerrar el Torneo Clausura 2026 como titular indiscutible en el Marathón, con el que alcanzó el subcampeonato bajo el mando del entrenador argentino Pablo Lavallén. El lateral izquierdo hondureño se encontraba de vacaciones en el país, pero no dudó en vestir la camisa de la Bicolor y este día ya podrá realizar su primer entrenamiento de la H en la ciudad espacial de Houston, Estados Unidos.