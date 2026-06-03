José Aguilera se une a la concentración de la selección de Honduras en Texas

El técnico de la selección de Honduras, José Francisco Molina tomó la decisión de sumar un nuevo elemento a la convocatoria: se trata de José “Pajarito” Aguilera, lateral izquierdo del Marathón.
El futbolista de 24 años se reportó listo y este miércoles en horas muy tempranas tomó un avión desde San Pedro Sula y ya se ha unido a la concentración de Honduras en Houston, Texas.
Aguilera llega un momento competitivo tras cerrar el Torneo Clausura 2026 como titular indiscutible en el Marathón, con el que alcanzó el subcampeonato bajo el mando del entrenador argentino Pablo Lavallén.
El lateral izquierdo hondureño se encontraba de vacaciones en el país, pero no dudó en vestir la camisa de la Bicolor y este día ya podrá realizar su primer entrenamiento de la H en la ciudad espacial de Houston, Estados Unidos.
Cabe señalar, la que convocatoria de Aguilera se da tras la lesión del lateral zurdo Darlin Mencía, quien se reportó lesionado a la selección de Honduras debido a un golpe sufrido el pasado domingo con su equipo Wanderes en la Liga de Uruguay y este martes entrenó por separado.
El reemplazo de Aguilera por Mencía no le garantiza al lateral izquierdo de Marathón que será titular para este partido amistoso ante los argentinos. Seguramente tendrá tres días de entrenamiento para convencer a Francisco Molina.
El encuentro amistoso entre Honduras y Argentina se disputará el próximo 6 de junio de 2026 en el estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos, donde la escuadra dirigida por Lionel Scaloni afinará detalles antes de iniciar la defensa del título en el Mundial United 2026.
A nivel histórico, Honduras y Argentina se han enfrentado en tres ocasiones en categoría mayor, todas con saldo favorable para los sudamericanos. La albiceleste, además, es la única selección de Conmebol a la que la “H” nunca ha podido vencer.