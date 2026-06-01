Keyrol Figueroa: "Cuando me vean jugar van a cambiar lo que la gente piensa"

La selección de Honduras ya está instalada en Houston, Texas, Estados Unidos, donde desarrollará su concentración para enfrentar el partido amistoso ante le escuadra de Argentina, actual campeona del mundo el próximo sábado. La gran novedad en la concentración fue la presencia del juvenil Keyrol Figueroa, hijo de Maynor y quien milita en a Sub-21 del Liverpool de Inglaterra y que finalmente tomó la decisión de representar a su país, Honduras.

A su llegada al hotel de concentración, Keyrol llegó acompañado de su familia y charló en EXCLUSIVA con la periodista Jenny Fernández, de Diario DIEZ. En su primera entrevista reveló detalles del llamado, previo a vestir por primera vez la camisa de la Bicolor de manera oficial.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON KEYROL FIGUEROA

¿Listo para integrar la concentración de la selección mayor de Honduras? ¿Cómo te sientes?

Bien, muy alegre, es una gran oportunidad sabiendo que tengo un gran ejemplo en mi casa de lo que significa ser un jugador de Honduras, la historia que tiene. ¿Nervioso o ansioso?

Sí, yo creo un poco, pero es porque lo quiero tanto, es algo que un jugador debe tener, sino no debería jugar fútbol. Iba llegar el tiempo que eso iba a pasar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ¿Era de esperar el momento?

Sí, era el momento. A veces no lo entienden.

¿Con tus goles los vas a enamorar?

Yo creo que sí, creo que cuando me vean jugar y como con la camisa, eso va a cambiar mucho de cómo la gente piensa de mí y de mis decisiones. Yo hice mis decisiones por mis sentimientos, lo que era mejor para mí. Vas a sentir la adrenalina de vestir la camiseta de la selección de Honduras.

Sí, yo estoy tratando de ponerme en ese ambiente de cuando me ponga la camisa, ya esté en el estadio. Mentalmente estoy tratando de prepararme. Aquí en Texas hay muchos hondureños que viajan para ver a la selección.

Yo sé. Cuando escuché que este partido sería en Houston, mi primer pensamiento es que ahí estarán muchos hondureños y ese es el ambiente que yo quiero jugar, un estadio lleno.