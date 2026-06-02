José Molina sobre Argentina: "Daremos nuestra mejor versión; saldremos a ganar"

En la conferencia de prensa, Jenny Fernández enviada especial de DIEZ, estuvo presente y el entrenador resaltó la integración de nuevos futbolistas, entre ellos el prometedor Keyrol Figueroa, con el objetivo de seguir fortaleciendo una base que pueda sostener el proyecto a largo plazo.

José Francisco Molina afronta con ilusión y ambición su segunda concentración al frente de la Selección de Honduras, que este sábado 6 de junio enfrentará a Argentina en un exigente partido amistoso en el Kyle Field de la ciudad de College Station en Texas, Estados Unidos.

Aunque reconoce la enorme dificultad que representa medirse a la actual campeona del mundo, Molina dejó claro que Honduras no viajará únicamente a competir, sino también a buscar un resultado positivo.



“Saldremos a intentar ganar”, afirmó el entrenador, quien considera que este tipo de encuentros sirven para medir el crecimiento del equipo y para continuar transmitiendo la idea futbolística que pretende implantar en cada concentración.

El estratega explicó que el principal objetivo de la semana será seguir perfeccionando aspectos tácticos y colectivos, tanto en defensa como en ataque, además de evaluar la respuesta de los jugadores en diferentes situaciones de juego. Molina insistió en que el proceso apenas comienza y que la prioridad es consolidar una identidad clara dentro del campo, aprovechando la continuidad de varios futbolistas que formaron parte de la convocatoria anterior.

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Más allá del amistoso frente a Argentina, Molina reveló que la meta de fondo es construir una Selección competitiva que pueda aspirar a grandes objetivos en los próximos años.



El entrenador señaló que el sueño es clasificar al Mundial de 2030 y devolverle al aficionado una selección que genere orgullo e identificación. “Queremos seguir creciendo y ser mejores de lo que fuimos en marzo”, expresó, convencido de que cada partido internacional representa un paso importante en la evolución del combinado nacional.

CONFERENCIA DE PRENSA DE JOSÉ FRANCISCO MOLINA



La segunda experiencia ¿Cómo ha recibido al grupo, sobre todo a los más jóvenes como Keyrol?

Tuvimos una muy buena concentración en marzo, han llegado con las mismas ilusiones y con alguna incorporación nueva, los recibimos de la mejor manera y que se sientan cómodos para ayudar a la Selección y entre todos tener una muy buena semana, sobre todo muy buen partido.



¿A qué vamos a aportar?

También pensamos en el resultado, no es lo único, para el aficionado es importante, daremos nuestra mejor versión. Saldremos a intentar ganar, buscar el mejor resultado. Entendemos la dificultad del partido, es la campeona del mundo, estamos motivados e ilusionados, lo enfrentamos de la mejor manera.



¿Qué buscará principalmente en esta semana? ¿Jugadores que son elegibles en la Selección y aparecieron jugando burocráticamente?

Lo que vamos a buscar es seguir transmitiendo a los jugadores, cómo tenemos que jugar, movernos en el campo, en marzo salieron muchas cosas bien y debemos mejorar. En el proceso las trabajaremos e intentaremos mejorar. Sobre lo otro, no es algo que me competa, he convocado a los futbolistas, lo que hagan el resto de jugadores en sus días libres con el permiso de club harán lo que tengan que hacer, me parece bien.



¿Hay una petición especial por Argentina de tener cuidado?

Vamos a jugar un partido para ellos es preparatorio al Mundial e igual para nosotros para la Nations League, lo haremos con el máximo respeto, sin querer dañar a nadie. Jugar y no hay ninguna petición por parte de nadie en ese sentido.



¿El objetivo a largo plazo con este tipo de partidos?

Queremos seguir creciendo, que los jugadores sigan asimilándola, crecer como equipo, prepararnos de la mejor manera para competir. El objetivo a largo plazo es ir al Mundial 2030, queremos que el aficionado se sienta contento y orgulloso de su Selección. Queremos ser mejores de lo que pasó en marzo.



¿Su expectativa con la Selección? ¿El éxito con Luis Enrique por ser campeón con PSG?

Para mí los partidos son partidos, independiente los sectores, esperamos sentir ese apoyo, que disfruten de su Selección. Queremos seguir creciendo, queremos tener aficionados en el campo apoyando, es bonito conocer estos campos y es una motivación extra para competir mejor, es una garantía que vamos con muchas ganas. Con Luis Enrique, no.



¿Lo que pasó en 2022 con Argentina?

Ni siquiera lo he visto, hemos visto los juegos de Argentina de hace poco, ver juegos con tan larga distancia no me parece lógico. Vamos a intentar competir con buen trabajo, queremos el mejor resultado.



¿Qué desean ver en este grupo con este partido?

No hay ninguna segunda parte, es un proceso, sabemos cómo queremos jugar, defender, atacar, acciones a balón parado, lo que queremos con los futbolistas es ir viendo sus respuestas que situaciones controlan más, a partir de ahí que el juego sea mejor. No puedo separar las acciones, el fútbol es totalidad, como transitas, defiendes, vuelves a transitar, todo es conjunto. Si haces mejor una cosa harás mejor lo siguiente. Iremos trabajando para que todo vaya cuadrando.



¿Qué tanto varía su calificación de no darse el segundo juego? ¿La relación de hermanos como Dereck Moncada y Keyrol Figueroa?

Ahora hay un partido, sino hay un segundo seguiremos trabajando, no me varía mucho, el trabajo sigue siendo el mismo. Queremos mejorar el equipo, si hay dos habrá más tiempo, pero no es distinto. Los jugadores son jugadores, me interesa tener esa buena relación de grupo y los jugadores están aceptando esto, son futbolistas.



¿Una base que quedó de marzo?

Es importante tener una base, hicimos esa primera convocatoria en marzo y así lo entendimos de darle continuidad, habrá modificación por diferentes motivos, a seguir trabajando y mejorando. Lógicamente es que haya una base importante, siempre habrá cambios. En el club tienen esa exigencia de seguir rindiendo para volver aquí.

