Francis Hernández y su mirada al juego vs Argentina: "No miraremos el resultado"

La Selección de Honduras se enfrentará a Argentina el próximo sábado en un amistoso internacional y desde la parte logística, el elenco catracho lo tiene todo controlado y así lo hace saber Francis Hernández, director deportivo de la FFH.

El dirigente español al servicio de Honduras, aclaró los temas de Alenis Vargas y de Erick Puerto, casos que ya se salen de sus manos ya que se trata del tema visado.

"El tema de Erick Puerto que no consiguió el visado son cosas que no estan en nuestras manos, lo que tenemos que hacer es centrarnos en los que están aquí y aportarles todas las vibras posibles para competir a un alto nivel el sábado", dijo.

Francis admite el buen trabajo que se ha venido haciendo para darle todas las comodidades al grupo de jugadores que están concentrados con José Francisco Molina en Houston, Texas.