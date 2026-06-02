Scaloni lo llamó, solo tiene 16 años y debutaría contra Honduras en Texas

Lionel Scaloni llevó algunos refuerzos para acompañar a la selección en los últimos amistosos de cara a la Copa del Mundo. Uno de ellos puede convertirse en el segundo jugador más joven en debutar con Argentina.
La selección de Argentina disputará este sábado un partido de preparación previo al Mundial-2026 contra Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos. Un encuentro que le servirá a la Abiceleste para ultimar detalles y dosificar la carga de figuras clavecomo Leo Messi debido a molestias físicas.
El técnico Lionel Scaloni ya confirmó la convocatoria de 26 jugadores que estarán presentes en la Copa del Mundo y con esos mismos afrontará los dos últimos amitosos frente a la Bicolor y luego el martes contra Islandia.
Sin embargo, el seleccionador argentino también llamó a un par de refuerzos que viajó junto a la delegación principal para participar en los entrenamientos y los dos partidos amistoso antes del debut mundialista. Y uno de ellos es el jovencito Simón Escobar.
El lateral izquierdo de Vélez, de apenas 16 años, tiene chances reales de debutar con la selección argentina en el duelo contra los hondureños, según la información brindada por el periodista Gastón Edul.
En caso de que Simón Escobar tenga su estreno frente a la 'H', se convertirá en el segundo jugador más joven de la historia en vestir la camiseta del combinado argentino, solo por detrás del legendario Diego Armando Maradona.
Nacido el 17 de julio de 2009 en Merlo, provincia de Buenos Aires, Escobar fue incluido por Scaloni para dichos compromisos ante Honduras e Islandia y tendría la oportunidad de disputar su primer partido con la selección.
En ese primer enfrentamiento ante Honduras, Escobar tendría 16 años, 10 meses y 20 días. Una cifra que lo dejaría a menos de siete meses del récord absoluto que ostenta Maradona, quien el 27 de febrero de 1977 jugó ante Hungría en La Bombonera con 16 años, 3 meses y 28 días. Esa plusmarca, que incluye amistosos y juegos oficiales, permanece intacta desde hace casi cinco décadas.
El zurdo llega con credenciales propias. Integró el plantel del seleccionado Sub-17 de Diego Placente en el Mundial de la categoría en Qatar, donde Argentina quedó eliminada en los 16avos contra México, y fue capitán del equipo en el Sudamericano Sub-17, torneo en el que la Albiceleste se consagró subcampeona.
También disputó el Torneo de L’Alcudia en 2025, donde llamó la atención de varios equipos europeos. Mide 1,85 metros y, pese a su perfil de lateral izquierdo, también puede desempeñarse como enganche o volante por derecha.
Escobar ya dio el paso al fútbol de Primera División con Vélez, donde debutó en el empate 1-1 ante Newell’s Old Boys. Firmó su primer contrato profesional con el 'Fortín' en 2025, con vínculo hasta diciembre de 2027.
Junto a Escobar, Scaloni convocó a otros seis jugadores en carácter de refuerzos para la pretemporada en USA: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River Plate), Tomás Aranda (Boca Juniors), Ignacio Ovando (Rosario Central), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Agustín Giay (Palmeiras). Pero ninguno de ellos carga con el peso histórico que tendría un debut del futbolista de 16 años.
"Momentos inolvidables, gracias Dios por esta hermosa oportunidad", expresó el lateral a través de sus redes sociales, acompañando el mensaje con una foto junto a Leo Messi durante los entrenamientos de Argentina.
La Albiceleste arrancó su preparación oficial este lunes en el predio del Sporting Kansas City, donde se concentra hasta realizar el viaje rumbo a Texas para el primer amistoso frente a la escuadra catracha.
Cabe recordar que posiblemente sea la última vez que Honduras pueda enfrentar a los argentinos con Messi en sus filas. El capitán de 38 años podría poner fin a su ciclo en la seleccióndespués de la Copa del Mundo.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron en un amistoso finalizó con una goleada de Argentina por 3-0, celebrado el 23 de septiembre de 2022 en el Hard Rock Stadium de Miami. Esa noche Messi firmó un doblete y Lautaro Martínez hizo un tanto.