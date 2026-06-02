Scaloni lo llamó, solo tiene 16 años y debutaría contra Honduras en Texas

En ese primer enfrentamiento ante Honduras, Escobar tendría 16 años, 10 meses y 20 días. Una cifra que lo dejaría a menos de siete meses del récord absoluto que ostenta Maradona, quien el 27 de febrero de 1977 jugó ante Hungría en La Bombonera con 16 años, 3 meses y 28 días. Esa plusmarca, que incluye amistosos y juegos oficiales, permanece intacta desde hace casi cinco décadas.