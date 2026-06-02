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"Todo por dinero", reacción de la prensa hondureña tras salida de Pinto de Olimpia

Así opinó la prensa hondureña y costarricense del fichaje de José Mario Pinto por el Sporting de Costa Rica.

02 de junio de 2026 a las 09:24
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Así opinó la prensa hondureña y costarricense del fichaje de José Mario Pinto por el Sporting de Costa Rica.
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Nación Olimpista, una de las páginas dedicadas al Olimpia, se despidió de Pinto.
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La opinión de Gustavo Roca, periodista de DIEZ, diciendo que para Olimpia es una "vergüenza".
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La portada de DIEZ tras el fichaje del hondureño por el Sporting. "Por dinero".
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La opinión de Julio Cruz luego de la contratación de Pinto por el equipo tico.
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En Costa Rica consideran el fichaje del Sporting como un 'bombazo'.
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Legión Catracha recopiló las ofertas que los fantásticos tuvieron antes salir del Olimpia.
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Walter García, periodista de DIEZ, adujo que la prioridad del jugador siempre fue salir.
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La afición del Olimpia se despedía así de José Mario Pinto.
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Carlos Pérez, aficionado del Olimpia hace una recopilación de los logros de JM Pinto en el viejo león.
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Óscar Funes, periodista hondureño, asegura que lo mejor entre Olimpia y Pinto era separar sus caminos.
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Panorama Deportivo, programa radial de San Pedro Sula, informando sobre la salida de José Pinto.
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