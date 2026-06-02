"Todo por dinero", reacción de la prensa hondureña tras salida de Pinto de Olimpia

Así opinó la prensa hondureña y costarricense del fichaje de José Mario Pinto por el Sporting de Costa Rica.
Nación Olimpista, una de las páginas dedicadas al Olimpia, se despidió de Pinto.
La opinión de Gustavo Roca, periodista de DIEZ, diciendo que para Olimpia es una "vergüenza".
La portada de DIEZ tras el fichaje del hondureño por el Sporting. "Por dinero".
La opinión de Julio Cruz luego de la contratación de Pinto por el equipo tico.
En Costa Rica consideran el fichaje del Sporting como un 'bombazo'.
Legión Catracha recopiló las ofertas que los fantásticos tuvieron antes salir del Olimpia.
Walter García, periodista de DIEZ, adujo que la prioridad del jugador siempre fue salir.
La afición del Olimpia se despedía así de José Mario Pinto.
Carlos Pérez, aficionado del Olimpia hace una recopilación de los logros de JM Pinto en el viejo león.
Óscar Funes, periodista hondureño, asegura que lo mejor entre Olimpia y Pinto era separar sus caminos.
Panorama Deportivo, programa radial de San Pedro Sula, informando sobre la salida de José Pinto.