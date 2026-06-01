Fichajes: Nuevo legionario, Olimpia recibe duro golpe y Marathón apunta a la décima

El mercado de piernas ha tenido un lunes muy activo con la presentación de futbolistas que tienen un nuevo destino de cara al próximo torneo.
Wilson Molina fue presentado oficialmente como el nuevo técnico de los Potros de Olancho para el próximo torneo Apertura.
La directiva de los Lobos de la UPNFM confirmaron la salida de Kilmar Peña, quien fichará por el Olimpia,
Marco Aceituno sigue siendo una de las prioridades en el Choloma, pero el equipo Génesis desea contar con sus servicios.
Marcelo Canales se estaría convirtiendo en una de las bajas del Juticalpa para la próxima temporada.
Jonathan Paz no entró en los planes de Olimpia y el Marathón podría convertirse en su nueva casa.
Emilio Izaguirre se prepara para anunciar un nuevo fichaje en las filas de Motagua y se trataría de un legionario catracho.
Pablo Lavallén continúa sin anunciar su decisión de continuar o no al frente del equipo Marathón.
José Mario Pinto se despidió de Olimpia con una carta muy sentimental y de agradecimiento a toda la institución.
Pinto fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Sporting FC de la Primera División de Costa Rica.
Alberth Elis se convirtió en la sorpresa en el equipo Marathón, el delantero se convirtió en su nuevo delantero.
Juticalpa se prepara para limpiar su plantilla y en la próxima semana de anunciarán varias bajas.
Deybi Flores no estaría pensando en jugar con el Olimpia, el objetivo del volante es mantenerse en el extranjero.
Jorge Serrano aún no logra extender su vínculo con el Motagua, el jugador quiere seguir en la institución.
Marcelo Santos finalizó su contrato con el Motagua y aún no logra concretar su renovación.
Jerry Bengtson se ha convertido en un objetivo claro para el cuerpo técnico de los Potros de Olancho.
Carlos Mejía se despidió de Motagua y su destino estaría en las pampas olanchanas, es cuestión de horas.
Salomón Nazar no tienen nada asegurada su continuidad en el equipo universitario, esta semana se define su futuro.
Josman Figueroa fue anunciado como baja en el Olimpia y Génesis Policía le estaría abriedo las puertas.
Carlos Argueta es uno de los jugadores que es pretendido por el Real España y lo pea con el Olimpia.
Jack Baptisté fue llamado para regresar a Olimpia más allá del deseo del jugador de seguir con el Real España,
Carlos Sánchez fue dado de baja en el Olimpia y los Lobos de la UPNFM sería la nueva casa del Mango.
Jhon Jairo López quedó oficialmente fuera de Olancho tras el anuncio de nuevo entrenador de los Potros.