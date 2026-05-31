Honduras receta tremenda paliza a Indonesia y se corona campeón del IFA7 2026

La selección de Honduras venció 9-2 a Indonesia y aseguró el título de campeón del torneo IFA7 en partido realizado en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. La escuadra de Honduras e Indonesia se volvieron a ver las caras en el coloso capitalino, donde ya se habían enfrentado en el inicio de la fase de grupos, donde Bicolor les recetó una paliza de 9-1.

A diferencia de lo que fue el partido pasado, la escuadra de Indonesia mejoró su parado táctico y evitó dejar más espacios en la parte defensiva, ya que los catrachos han sido contundentes. Los primeros 30 minutos del partido fueron claves para los hondureños, quienes desde los primeros minutos abrieron el marcador y se pusieron con una ventaja de 4-0.

Para la segunda parte, Honduras tuvo oportunidades de ampliar el marcador, pero no se estuvo fino en los primeros minutos, distinto a Indonesia que sí aprovechó la única que acción que se les presentó y recortaron el marcador. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Luego vino el despertar de Honduras, quienes volvieron a la senda del gol y lograron abrir el cerrojo y ampliaron el marcador a 9 tantos. EL CAMINO DE HONDURAS EN EL TORNEO El debut de Honduras en la fase de grupos fue precisamente ante Indonesia, donde logró una paliza de 9-1, duelo disputado en el Chelato Uclés.